درع «محافظة المنيا» و5 آلاف وجبة غذائية للعاملين بمشروع قناة السويس

أهدى اللواء أسامه ضيف، السكرتير العام لمحافظة المنيا، درع المحافظة للواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المسؤول عن تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، كما قدم وفد المحافظة 5 آلاف وجبة للعاملين في حفر القناة، واستمع الوفد لشرحا تفصيليا حول طبيعة العمل بمشروع قناة السويس الجديدة، تضمن عدد العمال والشركات وما وصلت إليه أعمال الحفر حاليا، كما التقط أعضاء الوفد الصور التذكارية في مواقع الحفر المختلفة ومع العاملين بالمشروع.

كان وفد من محافظة المنيا، قام بزيارة مشروع قناة السويس الجديدة بمدينة الإسماعيلية .

وقال اللواء أسامه ضيف، السكرتير العام للمحافظة إن الزيارة تأتي بهدف التعرف على هذا الحدث التاريخي عن قرب ورفع الروح المعنوية للعاملين بالمشروع، وقد ضم وفد المحافظة رؤساء المجالس والمدن ووكلاء الوزارات وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلين عن المجتمع المدني والنقابات والجامعة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وممثلين عن المنطقة الصناعية.