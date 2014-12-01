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وفد سنابس يطمئن على صحة اللواء البوشي

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وفد سنابس يطمئن على صحة اللواء البوشي وفد سنابس يطمئن على صحة اللواء البوشي

    زار وفد من أعضاء لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببلدة سنابس التابعة لجزيرة تاروت، مدير عام السجون بالمنطقة الشرقية سابقاً اللواء عبدالله البوشي الذي يرقد في منزله بعد وعكة صحية ألمت به مؤخراً.

وأكد أعضاء الوفد أمس أن اللواء البوشي يعد من الشخصيات الوطنية التي تحب التواصل مع الناس أثناء منصبه وبعد التقاعد، وأن الزيارة تأتي بهدف الاطمئنان على صحته ونقل مشاعر الناس له.

وتحول مستشفى قوى الأمن في مدينة الدمام إلى محطة يقصدها بشكل مستمر قاطنو محافظة القطيف بهدف زيارة اللواء البوشي الذي يحتل مكانة خاصة في نفوس أهالي القطيف والناشطين الاجتماعيين والشباب المتطوعين الذين ألفوه في مناسباتهم الاجتماعية من مهرجانات وفعاليات كثيرة.

وعبر اللواء البوشي الذي قضى نحو أسبوعين في المستشفى عن مشاعره الجياشة لكل من زاره خلال مكوثه على السرير الأبيض، إذ زارته شخصيات من مختلف مناطق المملكة، والمنطقة الشرقية خاصة.

يشار إلى أن أعضاء الوفد الزائر هم حسن آل طلاق، علي آل حس، محمد البدر، على آل بريه، محمد تلاقف، علي العليوات.

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