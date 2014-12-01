أمانة الرياض تباشر 186 بلاغاً لتجمعات مياه الأمطار

باشرت أمانة منطقة الرياض يوم أمس أكثر عدد من البلاغات وذلك عقب هطول الأمطار على العاصمة الرياض.

وجندت الأمانة عشرات الفرق المزودة بالمضخات لمباشرة تجمعات مياه الأمطار من المواقع التي شهدت تجمعات نسبية.

وخلال جولة ل"الرياض" على عدد من المواقع التي تشهد عادة تجمعات لمياه الأمطار أظهرت فرق الأمانة المتواجدة في المواقع كفاءة في التعامل مع الحالة المطرية بشكل سريع.

وحتى إعداد هذا الخبر الساعة الخامسة مساءً تلقى مركز طوارئ أمانة منطقة الرياض "940" 186 بلاغاً حول الأمطار تعاملت معها فرق الأمانة وفقاً لطبيعة الحالة ومستوى منسوب المياه.

من جانب آخر جند مركز الطوارئ بأمانة الرياض "940" طاقاتها لاستقبال كافة البلاغات وتمريرها للفرق في الميدان لمباشرة موقع التجمعات.

وكانت أمانة الرياض قد بدأت منذ أيام تنفيذ خطة طوارئ شاملة لمواجهة السيول في العاصمة جندت من خلالها فرق عمل مكثفة إضافة إلى فرق عمل مناوبات تتولى مباشرة المواقع المحددة بالخطة عند هطول الأمطار دون انتظار أي توجيهات وعدم مغادرة الموقع قبل التأكد من خلو الموقع تماما من المياه.