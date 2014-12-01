أخبار عاجلة

بايرن ميونيخ يسقط أمام هوفنهايم في «البوندسليجا» -
رغم هدفي صلاح.. روما يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو -
إبراهيموفيتش: «الأسد ما زال على قيد الحياة» -
بث مباشر| «مانشستر يونايتد×إيفرتون» في البريميرليج -
مساء dmc - أسامة كمال: "اللي متغطي بأمريكا عريان .. اللي متغطي بأي حد عريان" -
مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر -
مساء dmc - "مركز المعلومات " يرصد 7 شائعات منها تحديد حصة بنزين يومية لكل مواطن -
مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أمانة الرياض تباشر 186 بلاغاً لتجمعات مياه الأمطار

Google+ Print
أمانة الرياض تباشر 186 بلاغاً لتجمعات مياه الأمطار أمانة الرياض تباشر 186 بلاغاً لتجمعات مياه الأمطار

    باشرت أمانة منطقة الرياض يوم أمس أكثر عدد من البلاغات وذلك عقب هطول الأمطار على العاصمة الرياض.

وجندت الأمانة عشرات الفرق المزودة بالمضخات لمباشرة تجمعات مياه الأمطار من المواقع التي شهدت تجمعات نسبية.

وخلال جولة ل"الرياض" على عدد من المواقع التي تشهد عادة تجمعات لمياه الأمطار أظهرت فرق الأمانة المتواجدة في المواقع كفاءة في التعامل مع الحالة المطرية بشكل سريع.

وحتى إعداد هذا الخبر الساعة الخامسة مساءً تلقى مركز طوارئ أمانة منطقة الرياض "940" 186 بلاغاً حول الأمطار تعاملت معها فرق الأمانة وفقاً لطبيعة الحالة ومستوى منسوب المياه.

من جانب آخر جند مركز الطوارئ بأمانة الرياض "940" طاقاتها لاستقبال كافة البلاغات وتمريرها للفرق في الميدان لمباشرة موقع التجمعات.

وكانت أمانة الرياض قد بدأت منذ أيام تنفيذ خطة طوارئ شاملة لمواجهة السيول في العاصمة جندت من خلالها فرق عمل مكثفة إضافة إلى فرق عمل مناوبات تتولى مباشرة المواقع المحددة بالخطة عند هطول الأمطار دون انتظار أي توجيهات وعدم مغادرة الموقع قبل التأكد من خلو الموقع تماما من المياه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية