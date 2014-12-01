جامعة الملك سعود تنظم مسرحية «ألو عمليات».. اليوم

تنظم عمادة شؤون الطلاب في جامعة الملك سعود اليوم الاثنين مسرحية توعوية بعنوان "ألو.. عمليات" في قاعة حمد الجاسر بالجامعة، بالتعاون مع المبادرة الوطنية "الله يعطيك خيرها" والتي تتبناها جمعية الأطفال المعوقين، وبمشاركة الإدارة العامة للمرور، وستعرض المسرحية عند الساعة 7:15 مساءً، والدعوة عامة.

وتأتي المسرحية انطلاقاً من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الجامعة، لتوعية طلابها ومنسوبيها بأهمية القيادة الآمنة والالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية، بالإضافة إلى تعميم هذه الثقافة على كافة طلاب ومنسوبي الجامعة.

وتعكس المسرحية التي أخرجها حمد الصالح، ويشرف عليها سامي السعرة، ويمثل فيها كل من: محمد الشمراني، سعيد الشهري، عبدالرحمن اللحياني، بندر الزايد، براك الحميد، عبدالرحمن الدوخي، محمد الخليفة، التفاعل الكبير من المؤسسات التربوية التي تعتبر أحد أهم أهداف المبادرة، كونها تستهدف شريحة الشباب وفئات عمرية محددة، بالإضافة إلى الطاقم التدريسي الذي يقع عليه عاتق التوعية أيضاً، حيث تخلف الحوادث المرورية في المملكة 1000 معوق شهرياً وهو رقم مرتفع جداً.

تسعى لتوعية طلابها ومنسوبيها بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية

يذكر أن "الله يعطيك خيرها" مبادرة وطنية توعوية تهدف للحد من الحوادث المرورية وتحديداً تلك التي تسبب الإعاقة لأصحابها، وتسلط الضوء على أهمية السلامة المرورية ودورها في الحد من الإعاقة لدى هذه الوسائل، إلى جانب تعزيز الثقافة المجتمعية بالأنظمة المرورية، ومشاركة ذوي الإعاقة وأهاليهم معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية في التعامل مع المعوقين من أبنائهم، والتعريف بالخسائر الاقتصادية والمجتمعية التي يتكبدها المجتمع نتيجة الإعاقة، علماً أن المملكة وبحسب الإحصاءات الرسمية تسجل 35 إعاقة جديدة يومياً و40 ألف إصابة سنوياً، 30% منها إعاقات دائمة، و20 حالة وفاة يومية، وتصل نسبة الوفيات من فئة الشباب بين "18_ 22" سنة إلى 72%، بينما تقدر نسبة المعوقين إعاقات حركية 80%، ويتكبد الاقتصاد الوطني ما يقارب ال"21" مليار ريال سنوياً تتوزع بين الرعاية الصحية والتعويضات الطبية وفقدان لعناصر منتجة، وساعات عمل وقوى عاملة، ناهيك عن المعاناة الاجتماعية والاقتصادية لذوي المعوقين.