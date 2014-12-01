أمانة الرياض تزيل 24 موقعًا ومبسطًا عشوائيًا وتصادر ٣٥٠٠ كرتون خضروات

أزالت فرق أمانة منطقة الرياض الميدانية امس الأول (24) موقعا ومبسطا عشوائيا مخالفا للباعة الجائلين الاجانب داخل الشوارع الفرعية والرئيسة والميادين العامة والتقاطعات في أحياء متفرقة من العاصمة حيث تم اجلاؤها بالكامل بواسطة معدات وعمال الامانة.

كما صادرت (3500) كرتون خضروات وفواكه اضافة الى ملابس شتوية وبيض فاسد وغيرها من البضائع الاخرى و(9) عربات و( 8) موازين كانت تستخدم في عملية البيع الجائل حيث تم تسليم كافة المصادرات للجمعيات الخيرية .

ويأتي ذلك خلال الحملة الشاملة ضد الباعة الجائلين (غير السعوديين) في احياء متفرقة من العاصمة التي تجريها امانة منطقة الرياض وبشكل متواصل.

يذكر ان أمانة منطقة الرياض قد وضعت هاتف مركز طوارئ الامانة 940 للتواصل مع الامانة والابلاغ عن كافة المخالفات التي تتعلق بالخدمات البلدية في منطقة الرياض.