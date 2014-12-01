هيئة التخصصات الصحية تطلق أولى خدماتها الإلكترونية عبر برنامج «ممارس»

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية خدمة إلكترونية لإصدار أحقية للجلوس لامتحان التصنيف المهني ورقم أحقية لتوثيق المؤهلات المراد تصنيفها من قبل الهيئة (للممارسين الصحيين من خارج المملكة).

أوضح ذلك مدير عام العلاقات العامة والمتحدث الرسمي للهيئة عبدالله الزهيان الذي بين أن الهيئة دعت جميع الجهات الحكومية والخاصة والتي تستقطب ممارسين صحيين من خارج المملكة إلى التأكد من إنهاء إجراءات امتحانهم وتوثيق مؤهلاتهم قبل قدومهم إلى المملكة.

وأشار إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أهابت بتلك الجهات التنويه للممارسين لاستكمال تلك الإجراءات والحصول على أرقام الأحقية من خلال نظام ممارس المعلن على بوابة الهيئة الإلكترونية على الإنترنت www.scfhs.org.sa.

وبين الزهيان أن الهيئة قد هدفت من خلال هذه الخطوة إلى التسهيل على الممارسين الصحيين والجهات التي تستقطبهم، بالإضافة إلى ضمان عدم دخول الممارسين غير المؤهلين إلى المملكة، وكذلك تسريع إنهاء إجراءات الممارسين الذين اجتازوا امتحان التصنيف المهني وأتموا توثيق مؤهلاتهم وإصدار بطاقات تسجيلهم المهني حال قدومهم إلى المملكة.