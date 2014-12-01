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فيديو.. أديب: لم أتعهد بنزول التحرير عاريًا لبراءة مبارك ومليون جنيه للي يثبت

  • مصر
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نفى الإعلامي عمرو أديب، أن يكون قد تعهد مسبقًا بالنزول لميدان التحرير عاريًا حال حصول الرئيس الأسبق حسني مبارك على حكم بالبراءة.

وقال «أديب»، خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على فضائية «اليوم»، مساء الأحد: «طلعوا نكتة إن عمرو أديب مش عارف قال إيه، طب مليون جنيه مني أهوه لأي حد يطلعلي الكلمة دي لو قولتها، أنا قلت الأسوأ من كده وكله متسجل لما كان مبارك بيعمل حوارات وتأملات وهو في السجن».

وأضاف: «فيه ناس إمبارح كفرت بالفكرة مش بالدين، قالت طب ما مرسي يطلع براءة هو كمان إيه المشكلة، وناس بعتولي أنت عارف بتوع مبارك هيعملوا إيه، ما يعملوا اللي يعملوه، إلا ما خوفنا من الإخوان».

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