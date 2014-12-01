القبض على 392 متهماً بقضايا مخدرات خلال شهرين

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن المملكة أكبر دول العالم ضبطاً لأقراص الامفيتامين المخدرة وفق إحصائيات الأمم المتحدة عاداً هذه الإحصائية دليلاً على الاستهداف الواضح للمملكة وشبابها من قبل مروجي وداعمي ومهربي المخدرات.

وكشف خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بنادي الضباط بالرياض عن تنسيق الجهات الأمنية السعودية في القبض على خبير كيميائي في دولة لبنان الشقيقة ينوي بإنشاء معامل لإنتاج أقراص الامفيتامين في الدول المجاورة للمملكة، موضحاً في الوقت ذاته أن عملية القبض تمت بعد التنسيق بين الجهات الأمنية في المملكة والجهات الأمنية في لبنان والأردن وبلغاريا، عاداً هذا الإنجاز ضمن الجهود الاستباقية التي تسعى الجهات الأمنية من خلالها للسيطرة على المواد المخدرة التي يحاول المهربين إدخالها للمملكة.

فيما بين اللواء التركي تمكن الجهات الأمنية المختصة خلال شهري (ذي القعدة، وذي الحجة) من العام الماضي 1435ه من القبض على 392 متهماً منهم 103 سعوديين بالإضافة إلى (289) متهماً من (26) جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات، كاشفاً عن إصابة (10) من رجال الأمن، بالإضافة إلى إصابة (1) من مهربي ومروجي المخدرات نتيجة المقاومة المسلحة في عدة عمليات أمنية من قبل المهربين والمروجين خلال مواجهات مع رجال الأمن.

اللواء التركي: الجهات الأمنية ساعدت في القبض على خبير كيميائي لبناني ينوي إنشاء معامل إنتاج الامفيتامين في الدول المجاورة

وبين أن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في هذه العمليات بلغ (4) أربعة ملايين و(463) وأربع مئة وثلاثة وستون ألفاً و(117) ومئة وسبعة عشر قرص امفيتامين، إضافة إلى ضبط (4) أربعة أطنان و(119) ومئة وتسعة عشر كيلو جراماً من الحشيش المخدر، و(3) ثلاثة كيلو جرامات و(858) ثمان مئة وثمانية وخمسون جراماً و(700) وسبع مئة مليجرام من الهيروين الخام.

وكذلك ضبط (59) تسعة وخمسون ألفاً و(311) ثلاث مئة وأحد عشر قرصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

كما ضبط رجال الأمن في حوزة المقبوض عليهم مبالغ مالية نقدية بلغ إجماليها (198ر407ر4 ) أربعة ملايين وأربع مئة وسبعة آلاف ومائة وثمانية وتسعون ريالاً.

وأوضح التركي أن إجمالي ما تم ضبطه من قبل رجال الأمن من مواد مخدرة خلال عام 1435ه

من أقراص الامفيتامين (41) واحداً وأربعين مليوناً و(401) أربعمائة وألف و(215) مئتين وخمسة عشر قرصاً.

فيما تم ضبط (37) سبعة وثلاثين طناً و(303) ثلاث مئة وثلاثة كيلو جرامات من الحشيش المخدر.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن إجمالي ما تم ضبطه من الهيروين الخام (17) سبعة عشر كيلو و(809) ثمان مئة وتسعة جرامات و(200) ومائتي مليجرام.

فيما بلغ إجمالي ما تم ضبطه من الهيروين المعد للترويج (5) خمسة كيلو جرامات و(848) ثمان مئة وثمانية وأربعين جراماً و(200) مئتي مليجرام، و(526) خمس مئة وستة وعشرين كيلوجراماً و(344) ثلاث مئة وأربعة وأربعين جراماً من مادة الكوكايين عالي النقاوة.

المملكة أكثر دول العالم ضبطاً لأقراص الامفيتامين وفق إحصائيات الأمم المتحدة

وبين أن إجمالي ما تم ضبطه من مادة الشبو المخدر (6) ستة كيلو جرامات و(315) ثلاث مئة وخمسة عشر جراماً.

سابعاً: بلغ إجمالي ما تم ضبطه من الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي (740) سبع مئة وأربعين ألفاً و(971) تسع مئة وواحداً وسبعين قرصاً.

فيما بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تم ضبطها في حوزة المقبوض عليهم (34) أربعة وثلاثين مليوناً و(745) سبع مئة وخمسة وأربعين ألفاً و(66) ستة وستين ريالاً.

السياج الأمني على الحدود السعودية - العراقية حد من عمليات التهريب.. وسجناء المخدرات لا يشملهم العفو

وأكد المتحدث الأمني أن العفو الملكي عن السجناء لا يشمل مروجي ومهربي المخدرات ومن في حكمهم من المتورطين في القضايا الجنائية، لافتاً إلى أن المناطق الحدودية أكثر المناطق عرضة لتهريب المخدرات وتحديداً في مناطق عسير وجازان ونجران وتبوك وموضحاً أنه من النادر وجود عمليات تهريب على الحدود السعودية - العراقية نتيجة السياج الأمني الذي منع وصول المهربين من العراق.

ونوه المتحدث الأمني بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين في تهريبها ومستقبليها، وأكد حرص رجال الأمن بعون الله تعالى على تنفيذ مهامهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات.