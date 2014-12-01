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«كيري» يطالب قطر بالسماح بعودة الزوجين الأمريكيين المفرج عنهما

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طالب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الأحد، القطرية السماح بعودة زوجين أمريكيين كان قد صدر بحقهما حكم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التسبب في وفاة ابنتهما بالتبني في يناير 2013، قبل أن تبرئهما محكمة قطرية.

وذكر كيري في بيان نشرته وزارته «نحن قلقون للغاية إزاء التأخير الجديد الذي يمنع مغادرتهما (من قطر).

وأوضح أنه تحدث مع وزير الخارجية القطري، خالد بن محمد العطية، مطالبا حكومة البلد الخليجي «بتطبيق قرار المحكمة على الفور» الذي يبرأ الزوجين ماثيو وجريس هوانج من التهمة، «والسماح لهما بالعودة بدون تأخير إلى الولايات المتحدة».

وأضاف أن «نتائج المحكمة تؤكد بوضوح براءة أسرة هوانج»، مفيدا «الأشهر الـ22 من إجراءات المحكمة في أعقاب الوفاة المأساوية لابنتهما ضاعفت من حجم المأساة لأسرة هوانج».

وقال قاضي محكمة الاستئناف القطرية اليوم انه لم يثبت أن الزوجين عرضا الطفلة للخطر، بل على العكس توجد عدة أدلة لتبرئهما، بحسب صحيفة (دوحة نيوز) التي نقلت حيثيات الحكم.

كما رفض القاضي طعن النيابة القطرية الذي طالب بإدانة الزوجين بتهم القتل من الدرجة الأولى.

وكانت محكمة قطرية قد أدانت في مارس الماضي ماثيو وجريس هوانج بالسجن ثلاث سنوات بعد اتهامهما بالتسبب في وفاة ابنتهما بالتبني جلوريا ذات الثمانية أعوام من خلال تركها بدون إطعام.

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