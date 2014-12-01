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محمد العدل : قرار منع الفنانة دينا الشربيني من التمثيل ظالم ومتخلف

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محمد العدل : قرار منع الفنانة دينا الشربيني من التمثيل ظالم ومتخلف محمد العدل : قرار منع الفنانة دينا الشربيني من التمثيل ظالم ومتخلف

قال محمد العدل المنتج السينمائى :” إن نقابة المهن التمثيلية شهرت بممثلة شابة أكثر من وسائل الإعلام ” ، واصفاً قرار منع الفنانة دينا الشربيني من العمل بالتمثيل بعد حبسها لمدة عام بعد ادانتها بتعاطي مخدرات بأنه قرار ظالم ومتخلف ” .

وأضاف العدل ، خلال مداخلة هاتفية على فضائية ” العربية الحدث ” مساء أمس الأحد  :” أن دور النقابة المنطقي في هذه المرحلة نحو ممثلة أجمع الكثيرون على موهبتها فهو إحتضانها ومساندتها إنسانياً لتخرج من تلك الدائرة، كما يفعل أي زملاء مهنة محترمين، وأن يكونوا حائط صد ضد وقوعها في نفس الفعل ” .

وأشار العدل إلى أن كم من الفنانين الذين تورطوا في قضايا مشابهة أو مختلفة، ومنهم من اعترفوا علناً في وسائل الإعلام أنهم قد تورطوا في أفعال مشابهة في ماضيهم دون أن تتخذ النقابة ضدهم أي إجراء ، قائلاً لمجلس نقابة المهن التمثيلية راجعوا ضمائركم قبل أن تتحولوا لجلادين .

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