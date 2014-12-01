وفاة الروائية رضوى عاشور صاحبة «ثلاثية غرناطة» عن 68 عامًا

توفيت الروائية رضوى عاشور، صاحبة رواية «ثلاثية غرناطة»، في وقت مبكر صباح الإثنين، عم عمر يناهز 68 عاما.

وتُقام صلاة الجنازة عصر الإثنين من مسجد الحسين، بحسب ما أكدته مصادر مقربة منها.

ونعى مستخدمو الشبكات الاجتماعية «عاشور»، وقال محمود عفيفي، القيادي بحركة «6 أبريل»: «الدكتورة رضوى عاشور في ذمة الله، الأنقياء دايما بيستعجلوا الوداع».

وكتبت دعاء سلطان في حسابها على «تويتر»: «رضوى عاشور.. البقاء لله.. وصلاة الجنازة بعد عصر اليوم من مسجد الحسين».

ولدت «عاشور» في 26 مايو 1946، ومنعت إبان حكم الرئيس الأسبق محمد أنورالسادات مع زوجها الشاعر الفلسطيني الكبير، مريد البرغوثي، صاحب الكتاب الشهير «رأيت رام الله»، من الإقامة في مصر، عقب توقيع السادات اتفاقية السلام مع إسرائيل، كما تم ترحيل نجلها الشاعر تميم البرغوثي من مصر، عقب مشاركته في الاحتجاجات العارمة بميدان التحرير إثر غزو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للعراق في 2003.

درست اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وعقب حصولها على الماجستير في الأدب المقارن، انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية ونالت الدكتوراه، بأطروحة عن الأدب الأفريقي الأمريكي، وأنجزت عن تلك الفترة كتابها «أيام طالبة مصرية في أمريكا».

ونالت «عاشور»، عدة جوائز أدبية، منها جائزة أفضل كتاب عام 1994 عن الجزء الأول من ثلاثية غرناطة، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، والجائزة الأولى من المعرض الأول لكتاب المرأة العربية عن ثلاثية غرناطة، وجائزة قسطنطين كفافيس الدولية للأدب في اليونان، وجائزة تركوينيا كارداريللي في النقد الأدبي في إيطاليا، وجائزة بسكارا بروزو عن الترجمة الإيطالية لرواية أطياف في إيطاليا، وجائزة سلطان العويس للرواية.

وترجمت أعمال الكاتبة الكبيرة، إلى عدة لغات، منها الإنجليزية والإيطالية والإسبانية.