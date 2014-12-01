حسن شحاتة: أتمنى تدريب المنتخب مرة أخرى.. ولدي وقت كاف لبناء فريق جيد



> قال الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أتمنى أن يتم استدعائي لتدريب المنتخب المصري لكرة القدم، مرة أخرى، موضحاً أنه أجبر على الرحيل من تدريب المنتخب بسبب الظروف السياسية التي كانت تمر بها البلاد وقتها .

وأضاف شحاتة خلال لقاءه على فضائية “إم بي سي مصر2″ أمس الأحد :” أنه في حالة عودته لقيادة المنتخب مرة أخرى سيقوم باختيار الكابتن شوقي غريب مدرباً مساعداً، مشيراً إلى أن هناك وقت كاف لبناء فريق جيد ” .

وتابع شحاته :” المنتخب المصري في مرحلة انتقالية الآن، وتلك المرحلة سلبياتها أكثر من إيجابياتها ” ، موضحاً أن لاعبو المنتخب جيدون لكنهم يحتاجون إلى وقت لإظهار مواهبهم ” .

ولفت “شحاتة” إلى أن الظروف لم تساعد الكابتن شوقي غريب واللاعبين في الفوز بالمبارايات في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه يعذره بسبب الظروف التي أدت إلى عدم صعود المنتخب لكأس الأمم الإفريقية.

وأشار، إلى أن الوقت لم يساعد الكابتن شوقي غريب، في إجراء مباريات ودية قوية للاستعداد الجيد، بالإضافة إلى أن عدم حضور الجماهير للمباريات، كان السبب الرئيسي في تراجع أداء اللاعبين.