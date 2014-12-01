المعلا: ترسيخ معاني الاتحاد بقيادة خليفة

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن الاحتفال باليوم الوطني الثالث والأربعين للدولة يعد مناسبة غالية لتجديد الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة والحفاظ على ميراث الآباء المؤسسين لدولتنا .

وترسيخ معاني دولة الاتحاد في نفوس أجيالنا الحالية التي تنعم بثماره وخيراته وتواصلاً لمسيرة التقدم والازدهار بإرادة قوية وخطى واثقة لتحقيق مزيد من الرقي للوطن والمواطنين في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات.

جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، فعاليات الاحتفال الذي نظمته اللجنة العليا للاحتفالات باليوم الوطني الثالث والأربعين لدولة الإمارات في حديقة الشيخ زايد بمدينة أم القيوين.

وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين، ان ما حققته القيادة الرشيدة من إنجازات عظيمة تجسد روح المثابرة ووضوح الرؤية وسلامة التخطيط التي تنتهجها السياسة الحكيمة لدولة الإمارات تجاه الإنسان الذي هو أغلى وأعز ثروات الوطن، وذلك على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

فخر واعتزاز

ورفع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشعب الإمارات والمقيمين على أرض هذه الدولة المعطاء..

مشيرا إلى أن الثاني من ديسمبر ليس مجرد احتفالية أو مناسبة وطنية غالية علينا جميعا فحسب.. بل هو شعور بالفخر والاعتزاز بحلم حققه لنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في إيجاد وطن يكفل لشعبه رفاهية العيش الكريم ويفتح أمامه آفاق التطور والنماء في مختلف القطاعات والميادين.

حضر الحفل الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.

والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد احمد مدير التشريفات، وعدد من المسؤولين وجمع كبير من الحضور.

وقام صاحب السمو حاكم أم القيوين يرافقه سمو ولي عهد أم القيوين والحضور بتفقد المشاركين في المعرض المصاحب للاحتفال والذي نال إعجاباً من الجميع.

كما طافت مسيرة السيارات شوارع أم القيوين وهي مزينة بأعلام الإمارات وصور صاحب السمو رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. كما زينت بالرسوم والملصقات المعبرة عن هذه المناسبة الغالية على نفوس الجميع.