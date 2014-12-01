سامح الصريطي: وقف الفنانة دينا الشربيني عن التمثيل استناداً لقانون النقابة

قال الفنان سامح الصريطي وكيل نقابة المهن التمثيلية إن قانون النقابات يجبرنا على عدم إعطاء تصريح بمزاولة المهنة لأي شخص تم اتهامه في قضايا جنائية أو مخلة بالشرف وهو ما يطبق فى المهن التمثيلية ، مشيراً إلى أنه لابد من رد اعتبار الممثل قضائياً حتى نسمح له بممارسة المهنة .

وأضاف الصريطي ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأحد ، أن قرار نقابة الممثلين بعدم الموافقة على منح تصريح تمثيل للفنانة الشابة “دينا الشربيني” بسبب إدانتها بحكم قضائي في قضية تعاطي مواد مخدرة ، مشدداً على أن الفيصل في موضوع دينا هو تطبيق القانون .

وأشار إلى أن قرار إيقاف عضوية أي فنان يرجع إلى مادة رقم 6 في قانون النقابة وعلى أساسه تم وقف تصريح العمل الخاص بالفنانة دينا الشربينى ، لافتاً إلى أن لائحة النقابة تنص على معاقبة الفنان الذي يخالف قراراتها بالسجن والغرامة ، مشدداً على ضرورة قبول الطعن الذي قدمته دينا للمحكمة حتى تستطيع العودة للعمل مرة أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن دينا الشربيني قضت عقوبة بالسجن لمدة عام مع الشغل في قضية تعاطي مخدر الهيروين.