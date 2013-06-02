حمزاوي: الحكم بعدم دستورية "التأسيسية" دليل على سلامة موقفنا حين قاطعناها

المحكمة الدستورية تلتزم بحماية حقوقنا.. ونعاني من عبث تشريعي واستبداد إخواني

كتب : سهيلة حامد منذ 37 دقيقة

حمزاوي

أكد عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن الحكم بعدم دستورية التأسيسية دليل على سلامة موقف الذين قاطعوها ورفضوا المشاركة بها، ويؤكد على ضرورة التعديل الجذري لدستور مشوه أنتجته تأسيسية باطلة، بحسب قوله.

وأضاف، في تغريدة له عبر "تويتر"، قائلا: "أتفهم سياسيا ومجتمعيا وجهة الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب الشورى وتأجيل حله إلى حين انتخاب مجلس النواب منعا للفراغ التشريعي والمؤسسي، إلا أن الحكم يلزم في رأيي الشورى الباطل، أخلاقيا وسياسيا ومجتمعيا، بقصر التشريع على القوانين المرتبطة بتنظيم انتخابات مجلس النواب فقط، وشريطة تطبيق كافة ملاحظات الدستورية العليا بشأنها وإدارة حوار موسع مع القوى الوطنية والمجتمعية، لعل الأمرين يخففان قليلا من أضرار البطلان".

كما طالب حمزاوي مجلس الشورى "الباطل"، حسب وصفه، بالابتعاد التام عن قوانين كالسلطة القضائية والجمعيات الأهلية وإقليم قناة السويس وقوانين اقتصادية واجتماعية.

وأضاف أن الحكم بعدم دستورية التدابير الاستثنائية المعطاة لرئيس الجمهورية بقانون الطوارئ دليل يتجدد على التزام المحكمة الدستورية بحماية حقوقنا وحرياتنا، ودليل إضافي على العبث التشريعي والنزوع الاستبدادي للإخوان المسيطرين على الشورى الباطل ومن ثم ضرورة كف يدهم عن التشريع إلى أن ينتخب مجلس النواب.

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