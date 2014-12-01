الأفضل والأسوأ والأطرف في الجولة العاشرة من الدوري المصري

انتهت الجولة العاشرة من الدوري المصري بعد إقامة تسع مباريات مع تأجيل لقاء الأهلي أمام طلائع الجيش بسبب نهائي الكونفدرالية، ويستعرض Filgoal.com الأفضل والأسوأ والأطرف في الجولة.

شهدت الجولة 25 هدفا خلال 9 مباريات، سُجل 16 منها بتسديدات بالقدم اليمنى، و5 باليسرى، و4 أهداف عن طريق ضربة رأسية.

طالع - صورة جعفر على رأس فريق الأسبوع في الدوري المصري

الزمالك يحافظ على صدارة ترتيب جدول الدوري، وإنبي الوصيف بسداسية في مرمى النصر متذيل الجدول، والمقاولون يحقق أول فوز تحت قيادة "المعلم".

ويستعرض FilGoal.com الأفضل والأسوأ والأطرف في الجولة..

أفضل هدف

كعادة أهداف الإسماعيلي، تيكي تاكا بين لاعبي الدراويش تبدأ من المدافع بهاء مجدي، وتنتهي لنجم الفريق حسني عبد ربه ليسجل أولى أهدافه هذا الموسم في الدوري المصري.

وفاز الإسماعيلي بثلاثية في مرمى الرجاء استعدادا لمواجهة الزمالك متصدر الدوري في الجولة القادمة.

أفضل لاعب

لأول مرة هذا الموسم يلعب جعفر 90 دقيقة كاملة دون أن يتم استبداله، سجل فيها لاعب الزمالك السابق "هاتريك" أول له في تاريخه و الوحيد في الجولة الـ10.

وجاء "هاتريك" جعفر في مباراة إنبي والنصر والتي انتهت بنتيجة 6-0 لصالح الفريق البترولي.

ويحتل إنبي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري المصري بفارق نقطة عن الزمالك المتصدر.

أفضل صدة

الزمالك متقدم بهدف باسم مرسي في مباراة ظهر فيها المصري بشكل جيد، الساعة تشير للدقيقة 63، ثم يحتسب الحكم ركلة جزاء على الفريق الأبيض.

ركلة الجزاء قد تغير سير المباراة.. أحمد رؤوف هداف المصري على تنفيذ الركلة، لكن محمد أبو جبل يتألق ويتصدى لها ويحافظ على شباك الزمالك نظيفة، ويحتفظ بالصدارة للفريق الأبيض.

أسوأ صدة

في قاع الدوري مباراة جمعت بين الاتحاد السكندري والاسيوطي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

كريم مانش نجم وسط الأسيوطي سدد كرة ضعيفة على مرمى إبراهيم فرج، حاول الأخير الإمساك بالكرة، لكنه فشل لترتد الكرة لعطية النشوي فوضعها بقدمه في الشباك بسهولة.

فريق الأسبوع

اعتلى إنبي صدارة جدول الدوري المصري بعد فوزه 6-0 قبل أن يستعيد الزمالك الصدارة مرة ثانية في مباراة المصري.

إنبي قدم مباراة رائعة دفاعيا وهجوميا ليصبح الأفضل هذا الأسبوع.

سجل مدافع الفريق عمرو الحلواني هدفين بقدمه اليسرى، مرة من ركلة جزاء وأخرى من ركلة حرة.

وأحرز أحمد جعفر أول "هاتريك" رسمي في تاريخه، وعزز سالم صافي النتيجة بهدف في الدقيقة 83 لنتنهي المباراة بسداسية للفريق البترولي.

أغرب فرصة

محمد سالم، مهاجم المقاولون السريع انطلق بالكرة من منتصف الملعب، ووصل لمنطقة الجزاء لكنه سدد الكرة في جسد الحارس.

وعلى الرغم من أن النتيجة كانت تشير لفوز المقاولون، إلا ان "المعلم" في أولى مبارياته مع المقاولون انفعل على محمد سالم بعد إهداره فرصة هدف مؤكد ورصدته كاميرات التليفزيون.

لتعيد الأذهان طريقته في التفاعل مع الفرص الضائعة من لاعبي منتخب مصر.

الأطرف هذا الأسبوع

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمصري في الدقيقة 61، أمسك حمادة يحيى بكرة وأحمد رؤوف بكرة اخرى!

حاول كل لاعب من ثنائي المصري البورسعيدي إقناع الآخر بأنه الأنسب لتنفيذ الركلة، وفي النهاية رؤوف انتصر.. وأضاعها.