تهاني الجبالي: حكم "الدستورية" تاريخي .. وإرجاء حل الشورى له بعد سياسي

كتب : سارة محمد منذ 29 دقيقة

تهاني الجبالي

قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى وعدم شرعية الجمعية التأسيسية للدستور يعتبر "تاريخيًا"؛ لأن الاثنين قاموا على قوانين غير دستورية.

ووصفت الجبالي في تصريح لـ"الوطن"، قرار المحكمة بوقف النفاذ المباشر للحكم بالنسبة للشورى، ومنحه حق التشريع لحين انتخاب مجلس النواب بـ"السابقة" التي لم تحدث في تاريخ المحكمة الدستورية، مؤكدة أن القضية لها بعد سياسي.

وأضافت أن هذا المجلس "الكارثي"، على حد وصفها، والذي ثبت عدم شرعيته، يشرع لمصر في مرحلة خطيرة، مشيرة إلى أن القوانين الصادرة عنه تعكس رؤية تيار واحد مسيطر عليه، مطالبة النظام السياسي بأن يمنع هذا المجلس من أداء أي دور تشريعي بعد أن ثبت بطلانه الدستوري.

وأوضحت أنه بالنسبة للحكم الصادر ببطلان قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، فتؤكد على عدم دستورية تشكيل هذه اللجنة وبطلانها بطلانًا كاملا بما يصيب الوثيقة التي خرجت منها بالباطل أيضًا، مؤكدة أن هذا البطلان لا يصححه أي استفتاء، في إشارة للاستفتاء على الدستور.

وأشارت إلى أن المحكمة لها حكم سابق، بقانون "حماية القيم من العيب" الذي صدر أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأصدرت حكمًا أكدت فيه أن الباطل لا يتحصن بالاستفتاء، واعتقدت أن هذا الحكم سيكون مفيدًا جدًا بالنسبة لها في الدعوة المقامة منها أمام المحكمة الدستورية "بالانعدام الدستوري" للوثيقة المسماة بـ"دستور جمهورية مصر العربية" التي تطبق الآن بحسب وصفها.

وبالنسبة للقوانين السابقة التي أصدرها مجلس الشورى، قالت الجبالي: "إنها محصنة بنفس الضوابط التي وضعتها الدستورية فيما يتصل بحل مجلس الشعب من قبل، وأما القوانين التي يتم إصدارها بعد الحكم فإنها تعتبر غير دستورية ومحل طعون.

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