بالصور…الأمم المتحدة تتضامن مع الشعب الفلسطيني بإطلاق بالونات مصرية فلسطينية

كتبت : هدير عبد الهادي

احتفلت الأمم المتحدة اليوم الأحد، باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي خصصت الأمم المتحدة في عام ١٩٧٧ يوم ٢٩ نوفمبر من كل عام للاحتفال به إقرارا منها بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني . شارك في تنظيم الحفل اتحاد المرأة الفلسطيني .

وقف في بداية الحفل عدد من الفلسطينيين على حافة النهر الموجود بجوار إحدى القاعات بساقية عبد المنعم الصاوي، ممسكين بأيديهم الكثير من البالونات البيضاء التي كتب عليها اسمي مصر وفلسطين استعدادا لإطلاقها في الهواء لترفرف باسم البلدين معا، تأكيدا على العلاقة الوثيقة بينهما على مستوى مواطني الدولتين.

فيما عرض منظمو الحفل فيلما وثائقيا قصيرا يتضمن الكثير من الصور التي تحكي عن معاناة الشعب الفلسطيني من انتهاكات القوات الإسرائيلية، من قتل وتظلم وتشري وهدم للمنازل وخراب يحل بالمدن وساكنيها.

كما انطلق فريق كورال يشدو بعدد من الاغانيب الفلسطينيبة ذات اللحن العذب، لينقل في غنائه صورة خالصة لفلسطين .

وقالت خولة مطر مديرة مركز الإعلام بالأمم المتحدة في مصر، إنهم يعيدون التذكير بمأساة الشعب الفلسطيني في اليوم الدولي للتضامن معهم، مؤكدة أنه لا يمكن السكوت على تلك المعاناة ومطالبة بالإنهاء الفوري لحصار غزة وتوفير الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، ووقف بناء المستوطنات الاسرائيلية.

على هامش الحفل جلست سيدات يبعن منتجات لها وجه فلسطين ، مثل الأعلام الفلسطينية والأوشحة والشالات وشرائط الأغاني التي يرقص عليها الفلسطينيون رقصة ( الدبكة ) ، بالاضافة الى العديد من الاطعمة ذات النكهة الفلسطينية، كان الجميع كان يحاول تجسيد قطعة من فلسطين في قاعة صغيرة.