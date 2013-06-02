أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

مشروع مصري إيطالي لابتكار روبوت للقضاء على 23 مليون لغم بأراضي مصر

Google+ Print
مشروع مصري إيطالي لابتكار روبوت للقضاء على 23 مليون لغم بأراضي مصر مشروع مصري إيطالي لابتكار روبوت للقضاء على 23 مليون لغم بأراضي مصر
ورشة عمل بالجامعة اليابانية لابتكار أول إنسان آلي للقضاء على الألغام المصرية التي تمثل خُمس ألغام العالم

كتب : توفيق شعبان منذ 13 دقيقة

تدشن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أول مشروع قومي للقضاء على الألغام الأرضية، وذلك من خلال ورشة عمل تحت عنوان "تقنيات الروبوتات للكشف عن الألغام الأرضية الإنسانية"، التي ينظمها قسم الروبوتات والميكاترونيات بالجامعة بعد غد الثلاثاء، وذلك بالتعاون مع جامعة كاتانيا الإيطالية، وفي إطار البرنامج التنفيذي للتعاون العلمي والتكنولوجي بين والجمهورية الإيطالية 2013 - 2015.

وقال الدكتور أحمد أبوإسماعيل، نائب رئيس الجامعة ومنسق المشروع، إن ورشة العمل بداية للمشروع المشترك حيث تم بالفعل ابتكار الروبوت ولكن تسعى ورشة العمل للوصول إلى أول روبوت ذاتي التحكم مزود بأجهزة استشعار ذكية، للكشف عن الألغام في المناطق الصحراوية، خاصة في الطرق غير الممهدة مجهولة الخرائط وغير محددة المعالم، وذلك باعتبارها قضية قومية تستوجب الوقوف جديا من أجل التوصل لحلول لمعالجتها، ومواجهة آثارها وتبعاتها باعتبارها واحدة من العوائق التي تقف في طريق التنمية الذي تنتهجه مصر منذ سنوات، خاصة بعد أن حالت الألغام طوال أكثر من خمسين عاما، دون جهود المصرية لاستخدام المصادر الطبيعية الموجودة في تلك المناطق، وعطلت جهود التنمية.

وقال الدكتور سعيد مجاهد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، "تعتبر مصر أكبر دولة متضررة، من مشكلة الألغام في العالم، حيث يوجد في أراضيها حوالي 23 مليون لغم وقذيفة لم تنفجر، بمنطقة العلمين والصحراء الغربية، بالإضافة إلى منطقة سيناء، والتي زرعتها القوات الإسرائيلية خلال الحروب المختلفة، وتمثل هذه الألغام إجمالا حوالي خُمس الألغام الموجودة في العالم، ويتكلف إزالتها تقريبا حوالي 20 مليار دولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر