ثلاثي مصري في تعادل ناسيونال وجيل فيسنتي

ظهر ثلاثي مصري في تعادل ناسيونال ماديرا مع جل فيسنتي ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري البرتغالي يوم الأحد.

ويضم الفريقان سداسي مصري، إذ يلعب الثنائي مروان محسن وحسام حسن مع جيل فيسنتي، والرباعي علي غزال وصالح جمعة وعلي فتحي ومحمود عزت بقميص ناسيونال.

وشارك الثنائي صالح جمعة وعلي غزال بشكل أساسي، فيما خرج على فتحي ومحمود عزت من القائمة، وشارك مروان محسن كبديل بالدقيقة 70، بينما خرج حسام حسن من القائمة.

ورفع ماديرا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الـ14، وأصبح رصيد جيل فيسنتي أربع نقاط في المركز قبل الأخير.