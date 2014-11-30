بالفيديو - ميلان يفوز بعد 5 جولات عجاف .. وجنوى يصعد للمركز الثالث

(إفي): حقق ميلان فوزه الأول بعد خمس جولات عجاف ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل ثنائية نجمه الفرنسي جيريمي مينيز اليوم في مرمى أودينيزي على ملعبه سان سيرو بالجولة الـ13.

وكان آخر فوز لفريق المدرب فيليبو إنزاجي قد تحقق بالجولة السابعة امام هيلاس فيرونا (3-1) وبعدها تعادل أربع مرات امام فيورنتينا وكالياري وسامبدوريا والإنتر، وخسر امام باليرمو.

وبهذا الانتصار يرفع الروسونيري رصيده الى 21 نقطة ويرتقي للمركز الخامس مؤقتا.

أما أودينيزي فتوقف حسابه عند 18 نقطة بالمركز الثامن في جدول الكالتشيو.

تقدم مينيز من ركلة جزاء (ق65) احتسبت لزميله الياباني كيسوكي هوندا وطرد على اثرها ماوريسيو دوميتزي.

ومن مجهود فردي رائع أحرز مينيز الهداف الثاني بعد انطلاقة سريعة من الجبهة اليسرى ومراوغة للدفاع قبل التسديد بقوة في الشباك (ق75) وذلك بعد ثلاث دقائق من طرد زميله الغاني مايكل إيسيان.

شاهد أهداف المباراة

وعلى ملعب تشيزينا فاز جنوى بثلاثية نظيفة من توقيع اليساندرو ماتري ولوكا أنتونيللي وماسيمو فولتا (خطأ في مرماه) ليصعد مؤقتا للمركز الثالث بـ23 نقطة، أما تشيزينا فيظل في المرتبة قبل الاخيرة بثمان نقاط مجمدة.

وسحق فيورنتينا مضيفه كالياري برباعية نظيفة، ساهم فيها التشيلي ماتياس فرنانديز بهدفين بجانب النجمين الألماني ماريو جوميز والكولومبي خوان كوادرادو.

بتلك النتيجة يحصل الفيولا على النقطة 19 متقدما للمركز الثامن، مقابل 11 لكالياري الـ16.

وعمق باليرمو جراح بارما وتغلب عليه بهدفين لواحد، ليغرقه في المركز الاخير بست نقاط، فيما نال هو النقطة 17 في المركز 12.