كيك الشوكولاتة بالتوت اللذيذ

تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة مبتكرة وشهية هي كيك الشوكولاتة بالتوت، جربيها لتحلية مميزة واستمتعي بها مع ضيوفك

المقادير:

2 كوب سكر

1 كوب حليب سائل

1 كوب قهوة سريعة التحضير جاهزة

2 بيض

1 كوب زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة فانيلا

2 كوب طحين

3/4 كوب كاكاو باودر

1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة التحضير

2 ملعقة صغيرة كربونات الصودا

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة ملح

للحشوة:

2 أصبع زبدة كل أصبع 100 غم

1 كوب سكر بودرة

1/2 كوب مربى التوت

للتغليفة:

1 كوب شوكولاتة داكنة مفرومة

1 أصبع زبدة 100غم

1/2 كوب سكر بودرة

حبات توت للتزيين حسب الرغبة

طريقة التحضير:

1. اخفقي السكر والحليب والزيت والبيض وكوب القهوة الجاهزة والفانيلا حتى تمتزج المقادير

2. في وعاء آخر انخلي الطحين والكاكاو البودرة والقهوة سريعة التحضير والملح والصودا والبيكنج باودر واخلطيهم جيدا

3. أضيفي الخليط الجاف إلى الخليط السائل بالتدريج مع استمرار الخفق

4. ضعي خليط الكيك في 2 صينية مدورة 9 انش مدهونة زيت ومرشوشة بالطحين واخبزي مدة 35 حتى ينضج الكيك واتركيه ليبرد تماما

5. حضري الحشوة بمزج الزبدة والسكر جيدا ثم أضيفي المربى واخلطي حتى يتجانس

6. حضري التغليفة بتذويب الشوكولاتة على حمام مائي حتى تصبح ناعمة ثم أضيفي السكر والزبدة واخفقي حتى تصبح هشة وقابلة للدهن

7. ضعي جزء من الحشوة على أحدى الكيك ثم غطيها بالكيكة الأخرى وغطي الوجه بباقي الحشوة

8. ادهني الكيكة من الجوانب والوجه بالتغليفة المحضرة وزينيها بالتوت وقدميها باردة

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