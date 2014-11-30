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القبض على متهم سورى فى قضية «رشوة مدير مكتب وزير الإستثمار»

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ألقت هيئة الرقابة الإدارية،القبض على "ب.أ" سورى الجنسية، صاحب مصنع لإنتاج الحلويات بالعاشر من رمضان لما نسب إليه من قيامه بتقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لـ"ع.ه" مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار والمحبوس حاليا احتياطياً على ذمة تلك القضية.

ترجع أحداث القضية إلى قيام هيئة الرقابة الإدارية بتقديم عدة وقائع فساد مالى لمدير المكتب الفنى السالف ذكره للنيابة العامة والمحبوس احتياطياً على ذمة التحقياقات فى عدد من وقائع الرشوة، وذلك نظير استغلاله نفوذه الوظيفى، وتدخله لدى بعض المسئولين لإنهاء إجراءات دخول بعض الأجانب للعمل بمصنع الحلويات والذى يملكه "السورى".

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