غياب عبد الشافي عن أهلي جدة

يغيب محمد عبد الشافي نجم الزمالك المعار إلى أهلي جدة عن مباراة الفريق السعودي أمام الفيصلي في الجولة العاشرة من منافسات دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين.

وذكرت صحيفة "الجماهير" السعودية أن عبد الشافي لن يتواجد في تشكيلة الأهلي بسبب عدم وصول النجم المصري للجاهزية الكاملة.

ويغيب عبد الشافي منذ إصابته في مباراة العروبة ليتبين بعد ذلك أنه يعاني من تمزق في العضلة الخلفية.

ويفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري كريستيان جروس إراحة عبد الشافي وعدم المغامرة به أمام الفيصلي خوفا من تجدد الإصابة في ظل عدم جاهزية اللاعب بشكل كامل.

وسيحل السعودي كامل الموسى بديلا لعبد الشافي في مركز الظهير الأيسر حتى عودته، خاصة وأن الموسى قدم مستويات جيدة في هذا المركز.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن النصر المتصدر.