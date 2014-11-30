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السفير الأردني: الملك عبدالله حريصا على التشاور مع الرئيس السيسي في مختلف القضايا

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السفير الأردني: الملك عبدالله حريصا على التشاور مع الرئيس السيسي في مختلف القضايا السفير الأردني: الملك عبدالله حريصا على التشاور مع الرئيس السيسي في مختلف القضايا

عاهل الأردن الملك عبدالله الثانى

صرح بشر الخصاونة سفير الاردن بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية،بأن زيارة الملك عبد الله الثانى إلى القاهرة اليوم ولقاءه الرئيس عبد الفتاح ، جاءت فى إطار التنسيق المستمر بين القيادتيين حول كافة القضايا العربية.

وقال السفير فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الملك عبد الله الثاني حريص على التشاور والتداول مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول مختلف القضايا العربية،خاصة القضة الفلسطينية والأوضاع فى سوريا والعلاقات الثنائية.

وأضاف أن التنسيق والتشاور القائم بين الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي وثيق ومنتظم،وكان أول إجتماع ثنائي بينهما على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك مؤخرا.

واشار إلى أن التواصل بين الملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي مستمر حول التطورات على الساحة العربية، وكان آخرها الإتصال الذى تم بينه والرئيس السيسي خلال اللقاء الثلاثي الذى جمع جلالته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي جون كيري في عمّان.

وأوضح السفير الاردنى أن الوطن العربي يتعرض لمجموعة من التحديات تتطلب التنسيق الوثيق بين البلدين، فمصر والأردن لهما نفس الرؤي والالتزام الصادق بالدفاع عن القضايا والمصالح العربية، ومن هذا المنطلق جاءت الزيارة السريعة.

وأشار إلى أهمية هذه الزيارة كونها تأتي قبل أيام قليلة من الزيارة المرتقبة للملك عبد الله الثاني للولايات المتحدة الامريكية وضرورة التنسيق بين جلالته والرئيس السيسي حول الموضوعات والقضايا العربية.

وقال السفير الأردنى أن هذا الحرص على التنسيق متبادل بين والاردن ولمسناه فى مواضع كثيرة حيث تحرص مصر على التشاور مع الاردن حول كل المخاطر والتحديات التى تواجة أمتنا العربية، مؤكدا أن العلاقات بن البلدين إستراتيجية وعميقة.

أ ش أ

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