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استمرار إغلاق محطة مترو “جمال عبد الناصر” لأجل غير مسمى

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استمرار إغلاق محطة مترو “جمال عبد الناصر” لأجل غير مسمى استمرار إغلاق محطة مترو “جمال عبد الناصر” لأجل غير مسمى

أرشيفية

أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة، إن الشركة مستمرة فى غلق محطة جمال عبد الناصر إلى أجل غير مسمى، وذلك لدواعى أمنية نظرًا لحالة الاحتقان التى تمر بها البلاد.

وسبّب إغلاق المحطة – فجأة اليوم- حالة من الاستياء بين المواطنين، حيث أن اليوم الأحد هو أول أيام الأسبوع وهو معروف بالزحام، الأمر الذى جعل آلاف المواطنين يلجأون للنزول فى المحطات السابقة أو التالية .

وكانت مظاهرات ومسيرات خرجت بميدان عبد المنعم رياض للتنديد بالحكم بالبراءة على الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ورموز نظامه، ومعلنين عن غضبهم من هذا الحكم غير المنطقى.

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