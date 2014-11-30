طلة أنيقة بماكياج عيون أبيض وأسود «الباندا»

إن كنت تبحثين عن ماكياج جذَّاب لعينيك يمنحك طلة شديدة الأناقة، ويبرز جمال عينيك فلن تجدي أفضل من هذين اللونين لعمل ماكياج رائع، الأبيض والأسود، متى اجتمعا، سواء في الملابس أو الأثاث أو الماكياج إلا وكانت النتيجة شديدة الأناقة والجمال.

فهذان اللونان بتضادهما وتجانسهما، يظهر كل منهما الآخر، ويضيفان سحراً على بعضهما. ويتميز ماكياج العيون، الأبيض والأسود، بأنَّه يمكن استخدامه إذا كانت لديك مناسبة خاصة فسيجعلك تتألقين وتبرزين وسط الجميع.

كما يمكن تطبيق هذا الماكياج على معظم درجات البشرة، ومهما كان لون عينيك ففي أغلب الظن سيناسبك.

قد يعجبك: هالا عجم تفرّق بين شيرين ومايا دياب



إذا أردت أن تمنحي عينيك ماكياجاً ساحراً وتطبيق هذا الماكياج المتميِّز، اتبعي الخطوات التالية لتتمكني من تنفيذه مثل خبيرات التجميل:

الخطوة الأولى:

• ابدئي بتجهيز المنطقة حول العين وعمل ماكياج الصباح اليومي، أما إذا كنت ستضعين الماكياج الدخاني لمناسبةة مسائيَّة، فقومي بنثر كميَّة من البودرة الشفافة أسفل العين باستعمال فرشاة نثر البودرة وذلك للحفاظ على ماكياج الوجه من بقايا ظل العيون التي قد تسقط أثناء عمل ماكياج العيون الدخاني.

• ضعي ظل العيون الأسود فوق الجفن العلوي بحيث يغطي ظل العيون الجفن تماماً من الأعلى، وتحت رموش الجفن السفلي للعين أيضا.

• قومي بمزج ظل العيون فوق الجفن باستخدام أصبعك الصغير مبتدئة من عند الرموش وحتى محجر العين.

الخطوة الثانية:

• امسحي البودرة الشفافة من تحت عينيك وضعي قليلا من الملمع الأبيض في الجزء الداخلي من العين بوز العين لإضافة مزيد من الإضاءة تحت العين، ويمكن استخدام قلم العيون الأبيض لرسم بوز العين أو باستخدام فرشاة صغيرة مغموس طرفها في ظل العيون الأبيض.

• تجنبي وضع كثير من ملمع العيون الأبيض إذا كانت عيناك مرهقتين أو تحتهما انتفاخات، لأنَّ كثرة اللون الأبيض تزيد من ظهور الانتفاخات السوداء أسفل العين.

الخطوة الثالثة:

• ضعي طبقة من الماسكارا على الرموش وابدئي وضع الماسكارا من أسفل الرموش إلى الأعلى.

• للعيون البنيَّة والعسليَّة جربي وضع الماسكارا ذات اللون الأزرق الداكن أو الأزرق الفاتح؛ لأنَّها تبرز جمال العيون البنيَّة والعسليَّة وسط الماكياج السموكي الأسود، وللعيون الخضراء يمكنك استعمال الماسكارا ذات اللون القرمزي الفاتح، أما العيون الزرقاء فتناسبها ماسكارا باللون البني الفاتح.

الخطوة الرابعة:

• امسحي أي بقايا أو آثار للماسكارا أو قلم تحديد العيون باستعمال قلم إزالة الماكياج مثل قلم ريفلون لإزالة الماكياج Revlon Makeup Eraser . إذا أردت تخفيف لون ظل العيون قليلا من دون إفساد شكل ماكياج العيون فضعي كميَّة من الكونسيلر على فرشاة صغيرة وامسحي بها في المنطقة التي تريدين تخفيفها.

• من الأفضل استعمال مزيل ماكياج العيون الذي يحتوي على نسبة من الزيوت، وذلك عند إزالة ماكياج العين في نهاية اليوم.

تابعي أيضاً:

منافسة جمالية بين جرأة أحلام ونعومة نانسي!

ديانا حداد تعود لتبرز جمال المرأة من دون مكياج