مشاركة نسائية مصرية في البازار الخيري السنوي لجمعية سيدات منظمة الأمم المتحدة

حققت الطبعة السادسة والأربعين للبازار الخيري الذي تنظمه سنوياً جمعية سيدات منظمة الأمم المتحدة لدعم برامج الأطفال المحتاجين على مستوى دول العالم نجاحاً كبيراً خاصة جناح مصر وأجنحة مجموعة الدول العربية التي قدمت طيفاً واسعاً من المنتجات والمعروضات المتنوعة المميزة التي شهدت إقبالاً شديداً من قبل زوار البازار.

> وترأست السيدة رضوى صلاح حرم سفير مصر لدى النمسا وممثلها الدائم أمام منظمات الأمم المتحدة في فيينا ،خالد شمعة و مجموعة زوجات السفراء العرب التي ساهمت في تنظيم المشاركة العربية في البازار الخيري السنوي والإشراف على مراحل الإعداد المختلفة حتى خروج المشاركة العربية في البازار إلى النور بشكل مشرف لاقى إعجاب وإشادة المشاركين والزائرين الذين قدموا الدعم لنحو 32 مشروعا خيريا مخصصا لمساعدة الأطفال المحتاجين في أنحاء العالم.

> جدير بالذكر أن البازار الخيري السنوي لجمعية سيدات منظمة الأمم المتحدة شهد مشاركة 70 دولة عربية أفريقية أوروبية وأسيوية قدمت مجموعة كبيرة متنوعة من المنتجات المتميزة والمصنوعات اليدوية والمأكولات الشعبية التي تشتهر بها كل دولة حيث حظيت أجنحة الدول المشاركة خاصة العربية مثل مصر و السعودية ،الإمارات ،الكويت ،الجزائر ،فلسطين ،العراق ،لبنان ،سلطنة عمان ،اليمن ،الأردن والسودان باهتمام كبير من قبل زوار البازار فيما حرص سفراء هذه الدول على التواجد في أجنحتهم والمشاركة شخصياً في الترويج لمنتجات بلدانهم بهدف زيادة العوائد المادية المقدمة لدعم مشاريع الأطفال الخيرية.