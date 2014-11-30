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بالفيديو..رئيس جامعة بنى سويف لـONA فصل 5 طلاب لمخالفتهم اللوائح والقوانين

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بالفيديو..رئيس جامعة بنى سويف لـONA فصل 5 طلاب لمخالفتهم اللوائح والقوانين بالفيديو..رئيس جامعة بنى سويف لـONA فصل 5 طلاب لمخالفتهم اللوائح والقوانين

علق رئيس جامعة بنى سويف أمين لطفى، على الأحداث التى قام بها طلاب ضد الانقلاب داخل جامعة بنى سويف بانه يستخدم القانون أن الجامعة جزء من الدولة فنحن في منظومة مؤسسية واحدة ونعمل تحت لواء علم واحد وهو علم جمهورية العربية، مؤكدًا على ضرورة التواصل مع الطلاب.

وأهاب أمين لطفي  فى تصريحات لـ”أونا”، الطلاب بضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الجامعية وعدم الإخلال بنظام الدراسة حرصا على استمرار العملية التعليمية. وأن الجامعة تؤمن تمامًا بحرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية للتعبير عن الرأي في إطار القانون.

وقال “لطفى”،  ”أننى قرر ت فصل خمس طلاب فصلاً نهائيًا لمخالفتهم اللوائح والقوانين وقرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة بني سويف”.

فجاء فصل الطالبتين إسراء محمد إمام عبدالهادي – الطالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية والطالبة/رضوى حسين محمد عبدالوهاب – الطالبة بالفرقة الأولي بكلية التجارة، فصلاً نهائيًا بناءًا على خروجهم عن السلوك القويم لطلاب الجامعات ومخالفتهم التعليمات واللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية بأنهما في غضون يوم الثلاثاء الموافق 25/11/2014″.

فقد قامتا بالآتي وهو الاشتراك سويًا في المظاهرات في هذا اليوم، وكتابة عبارات مسيئة على حوائط كلية العلوم (يسقط حكم العسكر) باستعمال رش أسود (أسبري)، رفعتا شعارات سياسية (رابعة وطلاب ضد الانقلاب) وثابت في اللافتة التى كانتا تحملانها، ترديد اهانات للقوات المسلحة والشرطة ورموز الدولة والجامعة. وكذلك حيازتهما عدد (54) نسخة مصورة من مجلة زمردة دون الحصول على إذن الحصول على إذن من السلطة المختصة بالجامعة للقيام بتوزيعها داخل الحرم الجامعة.

كما جاء فصلا نهائيًا للطالب إسلام عبدالعال طه، الطالب بكلية الآداب بالفرقة الرابعة، والطالب محمد عبدالحميد محمد، و الطالب بكلية التربية بالفرقة الأولي، لاتهامهما بحريق مركز البريد مقبل، وحبس الأول على ذمة القضية رقم7144/2014، إداري بني سويف وحبس الثاني على ذمة القضية رقم8151/2014، إداري بني سويف.

بينما جاء فصل الطالب/أحمد محمد سيد – الطالب بالفرقة الأولي كلية التجارة، فصلاً نهائيًا وذلك لقيامة بتنظيم مظاهرات مصحوبة بعنف وشغب تؤثر على استقرار العملية التعليمية مرددًا عبارات مسيئة على حوائط كلية العلوم (يسقط حكم العسكر – الشعب يريد إسقاط النظام)، وكذلك التعدي بالقول واللفظ وإلقاء الطوب والحجارة على العاملين بإدارة الجامعة.

 

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أونا

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