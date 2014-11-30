رئيس وزراء العراق: لدينا 50 ألف جندي «فضائي» في الجيش

كشف رئيس وزراء العراق، حيدر العبادي، عن وجود خمسين ألف جندي «وهمي»، في أربع فرق عسكرية، في خطوة جديدة في إطار مكافحة ألفساد، التي يجريها في المؤسسة العسكرية، منذ توليه المنصب.

وتعرضت المؤسسة العسكرية، التي كان يديرها بصورة كاملة سلفه، نوري المالكي، لإنهيار كبير بعد هجوم تنظيم «داعش»، في يونيو الماضي، على مدينة الموصل.

وكشف العبادي، الأحد، خلال استضافته في مجلس النواب عن «وجود 50 ألف اسم وهمي في أربع فرق عسكرية» في إطار إصلاح المؤسسة العسكرية، حسب بيان رسمي.

وقال خلال حديثه أمام المجلس: «خلال فترة زمنية قياسية، خلال شهر واحد أستطعت أن أكتشف من خلال التدقيق الورقي، خمسين ألف فضائي، في أربع فرق عسكرية».

وأضاف: «أشعر بالأسى لما حدث الجنود يقاتلون ويقتلون وغيرهم يستلم الرواتب، تمكنا من خلال تدقيق بسيط اكتشاف ذلك، وإذا أجرينا تفتيشا على الأرض فسنرى العجائب والغرائب»، واعتبر أن «أخطر فساد ما هو موجود في المؤسسة الأمنية».

وأوضح المتحدث باسم الحكومة، رافد جبوري، أن «العبادي أمر خلال الأسابيع الماضية بتطبيق إجراءات صارمة لإكتشاف الجنود ألفضائيين، وإكتشاف أوجه الخلل في المؤسسة العسكرية خصوصا من خلال عملية توزيع الرواتب»، وكلمة «الفضائيين»، هي تعبير عن الجندي الذي لايقوم بواجبه، ويتقاضى راتبا شهريا.

> وأضاف: «تمت عملية تدقيق في بعض الوحدات، وقد اكتشف خمسون ألف جندي وهمي، ولانزال نسير في إطار عملية الغربلة، وهناك نسبة انجاز كبيرة».

وأشار الجبوري إلى أن «هذه العملية ستطبق في جميع مؤسسات الدولة وليس العسكرية فقط».

وحسب موظف في وزارة الدفاع أن الحكومة أوقفت الرواتب لمدة شهرين من أجل التدقيق بالقوائم بعد تفشي ظاهرة الجنود الفضائيين.

ويقول ضابط عراقي، رفض الكشف عن اسمه إن «امراء الأفواج يتقاضون راتب نحو ثلاثين إلى أربعين جنديا يفضلون الجلوس في البيت عن أداء واجبهم»، أضاف أن «هذه الأموال يتقاسمها أمراء الأفواج مع أمراء الألوية وقياداتهم الأعلى».

ويأتي هذا العمل في إطار مكافحة ألفساد في المؤسسة العسكرية، وأقال العبادي بعد تسلم زمام الأمور عددا كبيرا من الضباط.