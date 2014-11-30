الشحرورة تتوجه إلى مسقط رأسها بعد الصلاة على راحة نفسها

يغادر حالياً جثمان السيدة صباح إلى مسقط رأسها في بلدة بدادون، لتوارى في الثرى، وذلك على وقع موسيقى الجيش اللبناتي التي تودعها كما استقبلتها، إضافة إلى زغاريد الحشود.

وقام البطريك اللبناني بشارة الراعي بالصلاة على راحة نفس الشحرورة في ظل حضور فني وسياسي واجتماعي ضخم، حيث قام الراعي برثاء الشحرورة، متكلماً عن صفاتها الحميدة، وعن مسيرة الفنية، مستعيداً أبرز المحطات في حياتها، وانجازاتها، والأوسمة التي حصلت عليها، والجنسيات التي منحنتها إياها الدول أبرزها الجنسية المصرية.

وتوافد عدد كبير من الفنانيين إلى كنيسة مارجرس في بيروت للمشاركة في يوم وداع الشحرورة صباح أبرزهم: الفنانة اللبنانية مادونا والفنان راغب علامة، والفنانة هيفا وهبي، وسارة الهاني، والفنان المصري صبري.