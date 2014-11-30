متحف "حريم السلطان" سيزور الدول العربية قريباً

لم ينته مسلسل " حريم السلطان" مع انتهاء عرض موسمه الرابع، إذ أنّه لا يزال مستمراً بأشكال أخرى ليسطّر تاريخاً جديداً من نوع آخر للدراما التاريخية التركية، عبرمنحه بعداً ثقافياً عميقاً وغير مسبوق، بعد أن أطلق منتجه تيمور ساوجي مشروع إقامة متحف "حريم السلطان" السياحي الضخم، واختار له كمال غوركايناك رئيساً تنفيذياً له ومشرفاً عاماً عليه، ويبرز فيه عصر القرن الخامس عشر وتحديداً من سنة 1522 لغاية 1566 م .

سيضم المعرض تماثيل ومنحوتات لشخصيات السلطان سليمان القانوني وحريمه ورجاله وأهم معاركه وأزياء النساء والرجال في ذاك القرن، الذي صعدت فيه الإمبراطورية العثمانية لقمة مجدها الثقافي والعسكري، وبسطت سيطرتها على جزء كبير من دول أوروبا والعالم العربي.

وسيستعرض المتحف أيضاً الأحداث الهامة في حياة السلطان سليمان القانوني بالصوت والصورة، بأحدث وأفضل تقنيات الصوت والصورة.

وسرّب بعض العاملين على إنشاء هياكله وتماثيله أنها متقنة جداً إلى حد لا يمكن التمييز بينها وبين الحقيقية، حيث تمت الإستعانة بأفضل الفنانيين والحرفيين لتنفيذ المشروع في كافة مراحله الهندسية والفنية .

ومتوقع أن يحقق المعرض عائدات مالية كبيرة للمنتج تيمور ساوجي وللدولة التركية.

2000 متر مربع مساحة المتحف

وسيفتتح المتحف أبوابه على مساحة مبدئية تقدر بألفي متر مربع فيه أجمل ديكورات قصر توب كابي وقصور عهد السلطان سليمان القانوني وزوجاته وبالأخص زوجتيه السلطانة هيام والسلطانة ناهد دوران، حيث بإمكان الزائر التجوال بحرية في جناحيهما الفاخرين، ويشتمل المتحف في مخططه الأولي على 20 قسم وغرفة، وتصل حجم الغرف من 30 إلى 60 متر مربع، وتم إستخدام أحدث التقنيات العالمية في أهم مشاهد مسلسل "حريم السلطان" بما فيها مشهد لسفينة قادمة من أوكرانيا وتحمل على متنها السلطانة هيام بعد أسرها وقبل دخولها قصر السلطان سليمان القانوني الذي نقلها حبه لها من جارية إلى سلطانة صاحبة قوة ونفوذ عليه وعلى القصر السلطاني.

وسيشاهد زوار المتحف 17 تمثال متقن لأهم شخصيات المسلسل الذي شاهده الملايين في أكثر من 65 دولة في العالم.

المتحف يزور دولاً عربية قبل أوروبا

ومن المقرر فتح أبواب المتحف للجمهور في مرحلته الأولى للجمهور التركي في اسطنبول في شهر ديسمبر المقبل، ثم نقله في عام 2015 بجولة واسعة إلى الدول العربية وتحديداً: دبي وأبو ظبي ولبنان والسعودية أولاً لحجم شعبية وجماهيرية مسلسل "حريم السلطان" ونجومه فيها، حيث احتلت مواسمه الأربعة أعلى نسبة مشاهدة في العالم العربي واليوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي ثم بعد عرضه في الدول العربية سيتم عرضه في أوروبا وروسيا وإيطاليا ودول أخرى قد ترغب بعرضه في عواصمها بعد عرض المسلسل على شاشاتها.

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