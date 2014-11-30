محافظ بورسعيد يعلن عن إقامة معرض للسلع التموينية بأسعار مخفضة

أعلن اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد عن إقامة معرض لكافة السلع الغذائية وغير الغذائية بالمحافظة بأسعار مخفضة لتلبية كافة إحتياجات المواطنين وذلك من منتجات الشركات التابعة للقابضة للسلع الغذائية وشركات القطاع الخاص بالإضافة الى تكثيف المعروض من كافة السلع بفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة ومحلات البقالة التموينية بتخفيضات تصل الى اكثر 30% عن الأسواق.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع بعض شركات المواد الغذائية الخاصة وممثلي مديرية التموين والزراعة قال المحافظ أن المحافظة مستمرة في دعم الأسواق باللحوم من مشروع التسمين التابع للمحافظة بسعر 50 جنية للكيلو الواحد من خلال منافذ التوزيع المنتشرة في كافة احياء المحافظة ومدينة بورفواد ولفت المحافظ بانة تم تحديد اكثر من مكان لاقامة مجمعات استهلاكية تباع بأسعار الجملة مراعاة لظروف محدودي الدخل.

وأكد المهندس صفوت عمار مدير التموين علي سرعة تنفيذ تعليمات اللواء المحافظ بشأن التوسع في أقامة منافذ البيع والمجمعات والتي اثبت نجاحا كبير حيث تباع السلع بأسعار مخفضة بنسبة 25% عن مثيلاتها فى السوق العادى.