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احتجاجات علي قيام سائقي الميكروباصات بزيادة الأجرة ببورسعيد

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احتجاجات علي قيام سائقي الميكروباصات بزيادة الأجرة ببورسعيد احتجاجات علي قيام سائقي الميكروباصات بزيادة الأجرة ببورسعيد

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نظم أفراد من شباب الثورة و التيار الشعبي وقفة احتجاجية امام ديوان عام محافظة بورسعيد احتجاجا علي قيام سالئقي و اصحاب الميكروباصات بزيادة تعريفة الركوب من 50 قرش الي 75 قرش . و قد اوقف المحتجون عديد من الميكروباصات لحث المواطنين و الركاب علي دفع الاجرة فقط 50 قرشا. و قالت امل الغحلة ناشطة سياسية ان قبل الثورة كانت التعريفة 35 قرشا لكل الخطوط.

ببورسعيد قام السائقين برفعها الي 50 قرشا بعد الثورة و الان يريدون ان يرفعون الاجرة الي 50% دون مبرر رغم عدم زيادة السولار و اضافت انها بلطجة من قائدي السيارت تجاه المواطنين البسطاء و الفقراء و اصحاب العيال.و طالبت مدير الامن بايقاف التعدي علي ميني باص المحافظة الي يقوم بتوصيل الركاب مقابل 25 قرش للفردIMG_٢٠١٣٠٦٠٢_١٢١٤٥٩

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