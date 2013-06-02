احتجاجات علي قيام سائقي الميكروباصات بزيادة الأجرة ببورسعيد

نظم أفراد من شباب الثورة و التيار الشعبي وقفة احتجاجية امام ديوان عام محافظة بورسعيد احتجاجا علي قيام سالئقي و اصحاب الميكروباصات بزيادة تعريفة الركوب من 50 قرش الي 75 قرش . و قد اوقف المحتجون عديد من الميكروباصات لحث المواطنين و الركاب علي دفع الاجرة فقط 50 قرشا. و قالت امل الغحلة ناشطة سياسية ان قبل الثورة كانت التعريفة 35 قرشا لكل الخطوط.

ببورسعيد قام السائقين برفعها الي 50 قرشا بعد الثورة و الان يريدون ان يرفعون الاجرة الي 50% دون مبرر رغم عدم زيادة السولار و اضافت انها بلطجة من قائدي السيارت تجاه المواطنين البسطاء و الفقراء و اصحاب العيال.و طالبت مدير الامن بايقاف التعدي علي ميني باص المحافظة الي يقوم بتوصيل الركاب مقابل 25 قرش للفرد