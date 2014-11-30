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ضبط عملات أثرية قبل تهريبها مع أمريكي بالمطار

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ضبط عملات أثرية قبل تهريبها مع أمريكي بالمطار ضبط عملات أثرية قبل تهريبها مع أمريكي بالمطار

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد من ضبط راكب أمريكي حاول تهريب قطعة عملة معدنية أثرية وسط عملات حديثة لدى سفره إلى لندن وتم مصادرتها لصالح وزارة الآثار وتحرير محضر للراكب .

ذكرت مصادر امنية بالمطار انه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة البريطانية المتجهة إلى لندن إشتبه أمين الشرطة المعين على جهاز الكشف عن الحقائب فى حقيبة الراكب الأمريكى ” ص. ل ” ٤٧ عاما وبتفتيشها تبين وجود عملات معدنية حديثة بينها عملة أثرية فئة قرشان تعود لعصر الملك فاروق وخاضعة لقانون حماية الآثار رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣ وتم مصادرة العملة لصالح وزارة الآثار وتحرير محضر للراكب .

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