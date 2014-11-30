محلب يلتقى وزير الخارجية المغربى لتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين

‫التقى المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربى حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وتدعيم العلاقات الثنائية.

وأكد الوزير المغربى -خلال اللقاء الذى تم على هامش اجتماعات قمة الفرانكوفونية المنعقدة بالعاصمة السنغالية داكار – على الدور الكبير لمصر فى المنطقة، وعودتها للعب دور محورى فى القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا الى ان بلاده تتابع التطورات الإيجابية للأوضاع فى مصر.

ومن جهته، أكد المهندس إبراهيم محلب على عمق العلاقات التى تربط البلدين، موضحًا أن هذا اللقاء يعبر عن تقديرنا للقيادة وللشعب المغربى، وأهمية تطوير العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات بما يعود بالفائدة على الشعبين.

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