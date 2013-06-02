فتح طريق ” الزقازيق – بنها ” بعد قطعه 10 ساعات بسبب ذبح شاب

تمكنت الاجهزة الامنيه بمديرية امن الشرقية من اعاده فتح طريق ” الزقازيق – بنها ” بعد ان تم قطعه لمده 10 ساعات من قبل اهالى قريه ” قمرونه ” التابعة لمركز منيا القمح وذلك احتجاجا على ذبح احد شباب القريه .

فيما شهدت محطة القطارات تكدس العديد من الركاب بسبب قطع طريق القطارات من امام محطة قريه ” العزيزيه ” مما دفع مسئولى السكة الحديد لتحويل طريق القطارات الى طريق بنها ميت غمر .

جاء ذلك بعد ان قطع اهالى قرية قمرون الطريق العام ووضعوا حواجز خشبيه على محطة القطار وعطلوا الحركة المروريه احتجاجا على ذبح” محمد فخر الدين” احد شباب القرية اثناء عودته من عمله .

وفى نفس السياق افادت تحريات المباحث ان مرتكبى الواقعه 3 اشخاص من قريه الصنافين التابعة لدائرة المركز .

على الفور انتقل الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث المركز ومعاونيع النقيب عمر زيتون والنقيب مصطفى خطاب والقوا القبض على 10 اشخاص من قريه الصنافين لاستكمال التحقيقات .