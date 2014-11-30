وزير التنمية المحلية: منح تراخيص مؤقتة للمشروعات للتسهيل على الشباب

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي لتشغيل الشباب سيبدأ منتصف ديسمبر 2014 ،مشدداً علي جميع المحافظين لتنفيذ المشروعات الصغيرة التي تتناسب مع موارد كل محافظة ، وقال أن المحافظ هو المسئول الأول عن تذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروعات .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحليةً اليوم لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب في مجال الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر في المحافظات ، بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وناهد العشري وزيرة القوي العاملة، ومحافظو محافظات الصعيد وهي أسيوط وسوهاج وبني سويف وأسوان والمنيا والأقصر وقنا والبحر الأحمر والفيوم والوادي الجديد وسها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي ، كما حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومنسق شباب تحالف 30 يونيو لبناء وتنمية مصر وشباب التحالف بمحافظات الاسكندرية والاسماعيلية وسوهاج وأسيوط والبحر الأحمر والأقصر والبحيرة والمنيا وبني سويف وأسوان والمنوفية والدقهلية .

وأشار لبيب إلي أنه سيتم منح تراخيص تشغيل مؤقتة للمشروعات الصغيرة للشباب وذلك للتسهيل عليهم في التعامل مع كافة الجهات في الدولة مشيراً إلي أنه سيتم تجميع جميع الموارد التمويلية سواء من البنوك أو صندوق التنمية المحلية أو الصندوق الاجتماعي لتنفيذ مشروعات موازية للمشروع القومي لتشغيل الشباب .

ومن جانبه، أشار نائب رئيس الهيئة الهندسية إلي أنه يجري حالياً استصلاح أكثر من مليون فدان بمحافظات الصعيد ويجري التنسيق حالياً مع وزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية لتحديد نوعية الزراعات التي سيتم اقامتها علي الاراضي المستصلحة ونوعية الصناعات التكاملية التي يمكن اقامتها علي هذه المحاصيل .

وأكد سعيد سويدان رجل الأعمال الاماراتي استعداده لدعم المشروع القومي لتشغيل الشباب مادياً وفنياً وطالب سويدان الذي يمتلك العديد من الشركات الاستثمارية الاستفادة من الخبرات الناجحة في تنفيذ المشروعات ومساعدة المشروعات المتعثرة وقال إن الامارات العربية تفتخر دائماً بمصر وبجيش مصر وأن هدفنا هو مساعدة الشباب في توفير فرص عمل وتحسين مستوي المعيشة في القري الأكثر احتياجا.