لبيب: تراخيص مؤقتة للمشروعات الصغيرة في المحافظات

قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إنه سيتم إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات الصغيرة في المحافظات لسرعة بدء عمل المشروع القومي.

وقال «لبيب»، في تصريحات، الأحد، إن نطاق عمل المشروع سيمتد لدعم المناطق الصناعية بالمحافظات من خلال الصناعات المغذية للمشروعات المقامة بهذه المناطق، مطالبًا بالمزيد من التيسير في إجراءات تنفيذ المشروعات المنفذة عن طريق الصندوق الاجتماعي، وأن تكون فرص العمل دائمة وليست مؤقتة.

وأكد أن الضامن للمشروعات هو الوزارة والمحافظات، وذلك لتخفيف وتسهيل تنفيذ المشروعات الصغيرة بالمحافظات وتحقيق عائد اقتصادي إضافي بالمحافظات، لافتًا إلى أن القروض المتناهية الصغر هدفها الحد من الفقر، مع ضرورة توجيهها للسيدات، خاصة المعيلات منهن.

ولفت «لبيب» إلى أنه سيتم إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات الصغيرة لسرعة بدء عمل المشروع القومي، وقال إن نطاق عمل المشروع سيمتد لدعم المناطق الصناعية بالمحافظات من خلال الصناعات المغذية للمشروعات المقامة بهذه المناطق.