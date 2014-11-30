وزيرة القوي العاملة تؤكد الاستعداد للتصدى لأى مشاكل تعوق أصحاب الحرف

أعلنت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة استعداد الوزارة للتصدى لأى مشاكل تعوق أشكال التعاون الممكنة بين أصحاب الحرف البيئية والتراثية الموجودين فى مصر والدول العربية الأخرى بهدف تبادل الخبرات فى عمليات الإنتاج والتسويق والتصدير وغير ذلك.

وأكدت عشري – فى تصريح لها عقب مشاركتها فى افتتاح مؤتمر الصناعات البيئية والحرفية والتراثية ودورها فى تنمية الاقتصاد العربى – أهمية بروتوكول التعاون الموقع مع اتحاد المصدرين والمستوردين العرب، حيث يسهم في تنمية ودعم وتأهيل الصناعات الحرفية المصرية من خلال تعزيز الشراكة مع الوزارات والأجهزة والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا النشاط.

كما أعلنت الدكتورة ناهد عشري أن عدد مراكز التدريب المهنى والحرفى التابعة للوزارة فى أنحاء مصر تبلغ 41 مركزا ثابتا موزعة على 24 محافظة، فضلا عن 11 مركزا متنقلا، موضحة أن هناك عددا قليلا من المحافظات التى مازالت فى احتياج إلى مراكز تدريب كالسويس والفيوم والبحيرة.

وأشارت إلى أن هذه المراكز تقدم عدة أنواع من البرامج التدريبية، منها التدريب الأساسى والتدريب المهنى والتنشئة المهنية والتدريب التحويلى، وتشمل أنشطة التعاون التى يمكن أن تنشأ بين الوزارة والاتحاد، فضلا عن إقامة مركز أو أكثر للتدريب المتخصص فى الصناعات التراثية التى يمكن تصدير منتجاتها أو توظيفها فى الأنشطة السياحية، إلى جانب تطوير النشاط التدريبى فى هذا المجال داخل بعض مراكز التدريب القائمة بالفعل.