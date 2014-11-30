أخبار عاجلة

بايرن ميونيخ يسقط أمام هوفنهايم في «البوندسليجا» -
رغم هدفي صلاح.. روما يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو -
إبراهيموفيتش: «الأسد ما زال على قيد الحياة» -
بث مباشر| «مانشستر يونايتد×إيفرتون» في البريميرليج -
مساء dmc - أسامة كمال: "اللي متغطي بأمريكا عريان .. اللي متغطي بأي حد عريان" -
مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر -
مساء dmc - "مركز المعلومات " يرصد 7 شائعات منها تحديد حصة بنزين يومية لكل مواطن -
مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزيرة القوي العاملة تؤكد الاستعداد للتصدى لأى مشاكل تعوق أصحاب الحرف

Google+ Print
وزيرة القوي العاملة تؤكد الاستعداد للتصدى لأى مشاكل تعوق أصحاب الحرف وزيرة القوي العاملة تؤكد الاستعداد للتصدى لأى مشاكل تعوق أصحاب الحرف

 

وزيرة القوي العامله في حكومة ابراهيم محلب

أعلنت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة استعداد الوزارة للتصدى لأى مشاكل تعوق أشكال التعاون الممكنة بين أصحاب الحرف البيئية والتراثية الموجودين فى والدول العربية الأخرى بهدف تبادل الخبرات فى عمليات الإنتاج والتسويق والتصدير وغير ذلك.

وأكدت عشري – فى تصريح لها عقب مشاركتها فى افتتاح مؤتمر الصناعات البيئية والحرفية والتراثية ودورها فى تنمية الاقتصاد العربى – أهمية بروتوكول التعاون الموقع مع اتحاد المصدرين والمستوردين العرب، حيث يسهم في تنمية ودعم وتأهيل الصناعات الحرفية المصرية من خلال تعزيز الشراكة مع الوزارات والأجهزة والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا النشاط.

كما أعلنت الدكتورة ناهد عشري أن عدد مراكز التدريب المهنى والحرفى التابعة للوزارة فى أنحاء مصر تبلغ 41 مركزا ثابتا موزعة على 24 محافظة، فضلا عن 11 مركزا متنقلا، موضحة أن هناك عددا قليلا من المحافظات التى مازالت فى احتياج إلى مراكز تدريب كالسويس والفيوم والبحيرة.

وأشارت إلى أن هذه المراكز تقدم عدة أنواع من البرامج التدريبية، منها التدريب الأساسى والتدريب المهنى والتنشئة المهنية والتدريب التحويلى، وتشمل أنشطة التعاون التى يمكن أن تنشأ بين الوزارة والاتحاد، فضلا عن إقامة مركز أو أكثر للتدريب المتخصص فى الصناعات التراثية التى يمكن تصدير منتجاتها أو توظيفها فى الأنشطة السياحية، إلى جانب تطوير النشاط التدريبى فى هذا المجال داخل بعض مراكز التدريب القائمة بالفعل.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر

مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر

مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر

مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر

مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار

مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب