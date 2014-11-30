الانتهاء من اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضرائب العقارية وإحالتها لمجلس الدولة

كتب: أحمد الباز

أعلن هاني قدري دميان وزير المالية الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضرائب العقارية الجديد، لافتا الي احالتها الي قسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها تمهيدا لإصدارها بقرار وزاري بما يضع الاساس القانوني للتعليمات التنفيذية التي تم اصدارها مؤخرا لتيسير تلقي التظلمات والطعون وطلبات اثبات اعفاء السكن الخاص وتتضمن اللائحة ايضا الجداول الخاصة بحساب الضريبة العقارية علي الوحدات الاضافية ووحدات السكن الخاص التي تزيد قيمتها عن حد الاعفاء البالغ مليوني جنيه إلي جانب الوحدات الادارية والتجارية والمهنية وكذلك نموذج 6 الخاص بالإعفاء من سداد الضريبة و6 مكرر الخاص بإقرار الثروة العقارية.

وأشار الوزير الي ان مصلحة الضرائب العقارية ستصدر تعليمات واضحة للتعامل مع المشكلات التي ظهرت اثناء التطبيق الفعلي لقانون الضرائب العقارية الجديد مثل الوحدات السكنية المملوكة للورثة حيث سيستفيدون من الاعفاء الي جانب الوحدات المخصصة للأبناء بعقارات مملوكة لأباءهم ، وأيضا حل مشكلة ملاك الوحدات العقارية غير المسجلة وغير مدون عنوانها ببطاقة الرقم القومي لملاكها حيث تقرر قبول ايصال باستهلاك الكهرباء او المياه او الغاز لإثبات أنها سكن العائلة.

وقال انه يجري حاليا الاتفاق علي معايير تقييم الوحدات العقارية غير السكنية وذلك بين مسئولي وزارة المالية وقطاعات السياحة والبترول والثروة التعدينية والنقل والطيران المدني والاستثمار تمهيدا لاستصدار معايير التقييم لتلك المنشآت حيث تم الاتفاق بالفعل علي معايير تقييم الاصول العقارية المستغلة بالقطاع الصناعي.

وكشف الوزير عن عقد عدة ورش عمل علي مدي اربعة ايام بمقر وزارة المالية حضرها نحو 1500 من رؤساء المناطق ومأموريات الضرائب العقارية والعاملين بمواقع مصلحة الضرائب العقارية علي مستوي الجمهورية الي جانب رئيسة مصلحة الضرائب العقارية ومساعدي الوزير ومستشاريه لمناقشة جميع المشكلات التي ظهرت خلال الايام القليلة الماضية اثناء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد، مشيرا إلي انه سيتم إعداد كتيب بحلول لكل تلك المشكلات والإجراءات التي ستتخذ لحلها الي جانب توحيد آليات تطبيق القانون في جميع مناطق الجمهورية.

من جانبها قالت د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان مأموريات الضرائب العقارية تواصل تسلم الطعون واحالتها الي لجان الطعن للبت فيها ، مشيرة إلي ان الماموريات تقوم ايضا بالنظر في التظلمات وحلها وديا وفقا للتعليمات ، وقد تم بالفعل حل كثير من هذه التظلمات.

وأوضحت انه يجري حاليا احالة الطعون المقدمة الي لجان الطعن التي يرأسها احد اعضاء الهيئات القضائية حيث ينص القانون علي الفصل في الطعن خلال 30 يوما من تقديمه.

وقالت انها اصدرت تعليمات لرؤساء المناطق الضريبية للاستعانة بموظفين من الادارات المختلفة لسد العجز في الموارد البشرية ببعض المأموريات نظرا لبلوغ بعضهم سن المعاش أو ترقية آخرين، وأكدت ضرورة تكاتف جهود جميع العاملين بالمصلحة للعمل بجد واجتهاد في حصر وتحصيل الضريبة العقارية مع التيسير على المواطنين وأننا جميعا فى خدمة الوطن.

وأضافت ان هناك تعليمات من وزير المالية بتحسين بيئة العمل خاصة فى المأموريات التي تشغل مباني متهالكة حيث وافق علي الانتقال لاماكن بديلة مع اعداد خطة لتطوير كل المأموريات العقارية علي مستوي الجمهورية وتلبية جميع احتياجاتها الفنية والمادية.