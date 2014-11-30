دييجو سيميوني لن يظل في أتليتكو مدريد

أقر دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد بأنه لن يستمر لفترة طويلة مع الفريق الإسباني، بسبب شخصيته التي تحب التغيير دوما.

سيميوني يقود أتليتكو منذ 2011، وقد حقق الكثير من النتائج الرائعة مثل الفوز بالليجا الموسم المنصرم والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

مع راداميل فالكاو، ومع دييجو كوستا، والآن مع أردا توران.. يقدم سيميوني دوما عروضا قوية ومميزة في أتليتكو.

وصرح سيميوني اليوم الأحد "أنا شخصية تحب الاستكشاف والتغيير دوما.. وهذه النوعيات من البشر تفتقد للصبر".

وتابع الرجل الذي بدأ مسيرته كمدير فني عام 2006 "أعرف أني لا أستطيع البقاء في مكان واحد لـ10 أعوام مثلا، لن أظل في أتليتكو مدريد لفترات طويلة".