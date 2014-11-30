صورة - عمرو جمال في تدريب برشلونة ويجاور ميسي

حرص عمرو جمال مهاجم الأهلي أثناء تواجده في مدينة برشلونة عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي على زيارة تدريبات الفريق الكتالوني.

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وعلى الرغم من عدم السماح للإعلام بحضور التدريب، إلا أن عمرو جمال كان لديه دعوة بحضور التدريبات وزيارة أطباء برشلونة.

وخضع جمال للكشف تحت عناية طبيب برشلونة الذي طمأنه على نجاح الجراحة.

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ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا مساء الأحد، في حين قام جمال بحضور التدريب الأخير يوم السبت.

والتقط عمرو جمال صورة تذكارية مع ليونيل ميسي، وكان برفقة أحمد يحيى وكيل أعماله.

ومن المنتظر أن يغيب عمرو جمال لمدة ستة أشهر.