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تاجر يستولى على المقررات التموينية للأهالى في طوخ بالقليوبية ويختفي

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تاجر يستولى على المقررات التموينية للأهالى في طوخ بالقليوبية ويختفي تاجر يستولى على المقررات التموينية للأهالى في طوخ بالقليوبية ويختفي

أرشيفية

تقدم أهالى مدينة طوخ  بشكاوى وبلاغات لمديرية بالقليوبية، تفيد قيام “السيد. ع. ا” تاجر تموينى بالاستيلاء على كميات من المقررات التموينية الخاصة بهم.

وقال جمال السيد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، فى تصريحات صحفية، أن تقرير الرقابة التموينية أفاد قيام التاجر المذكور، بالاستيلاء على المقررات التموينية لـ332 بطاقة تخص المنظومة التموينية الجديدة، ثم أغلق المحل واختفى فى ظروف غامضة.

وأعلنت مديرية التموين بالقليوبية، عن توفير وصرف المقررات التموينية المتأخرة لأهالى طوخ وصرفها بعد إسنادها لأقرب بقال.

وأكد العميد محمد بكرى، رئيس مباحث التموين، تكثيف الجهود بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالقليوبية لضبط التاجر، وتم تحرير محضر تحت رقم 35719 جنح طوخ، وإخطار الهيئة العامة للسلع التموينية بالواقعة.

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