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الأنبا بولا: تسليم مشروع “الأحوال الشخصية” بعد انتهاء الكنائس من الجزء الخاص بها

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الأنبا بولا: تسليم مشروع “الأحوال الشخصية” بعد انتهاء الكنائس من الجزء الخاص بها الأنبا بولا: تسليم مشروع “الأحوال الشخصية” بعد انتهاء الكنائس من الجزء الخاص بها

صرح الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها لوكالة أونا أن الكنائس المصرية ستسلم مشروع قانون الأحوال الشخصية غدا إلى وزارة العدالة الإنتقالية بعد أن تم تأجيل تسليمه عدة أيام وكان مقرر له يوم 26 نوفمبر الجارى ،وذلك لحين الإنتهاء من إضافة الملاحظات الخاصة بكل كنيسة على حدة.
> وأشار الأنبا بولا أنه بعد تسليم المشروع سيكون هناك إجتماعا بين ممثلى الكنائس ولجنة مشكلة من لمناقشة المشروع بعد الملاحظات التى قدمتها الكنائس.
> هذا وأعرب الأنبا بولا عن شكره لرئيس الجمهورية لتوجيهاته فى سرعة إنهاء هذا القانون الخاص بلائحة الأحوال الشخصية للأقباط الذى كان حبيس الأدراج.

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أونا

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