الرقابة المالية ترفض تظلم”الخديوي للإنشاء والتعمير” لقيد أسهمها في البورصة

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، تظلم شركة الخديوى للانشاء والتعمير ضد قرار رئيس الهيئة برفض قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية.كانت الشركة تقدمت في ديسمبر 2013 بطلب للبورصة بقيد أسهمها من خلال مع أحد بنوك الاستثمار لطرح 10% من أسهم الشركة فى البورصة.

يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 54 مليون جنيه موزعاً على 216 مليون سهم بقيمة اسمية 25 قرشاً للسهم الواحد.

وتمتلك الشركة 9 مشاريع سكنية يقع ثمانية منها فى منطقة الشيخ زايد، وهى جنى الخديوى وبستان الخديوى، وبانوراما الخديوى، بالاضافة إلى ديوانية الخديوى وسراى الخديوى وفينيسيا الخديوى، إضافة إلى قصر الخديوى وروضة الخديوى.

أما المشروع التاسع فيُطل على الأهرامات والمتحف المصرى الجديد والمقام على أرض الشيخ الشعراوى بالهرم.