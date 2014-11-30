مميش: الانتهاء من قانون الاستثمار الخاص بقناة السويس في غضون 10 أيام

قدم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، لوفد البنك التجاري الدولي برئاسة هشام عز العرب رئيس البنك، شرحًا تفصيليًا عن مشروع التنمية بمحور قناة السويس ، بالإضافة إلى شرح تفصيلي عن مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة كما أجاب عن استفساراتهم.

وأكد مميش أن مشروع التنمية بمحور قناة السويس يتبع الحكومة المصرية مباشرة ، لكن الحكومة رأت أن تكون هيئة قناة السويس المشرفة على المشروع ، نتيجة للثقة العالية التي تتمتع بها الهيئة محليا وعالميا ، مشيرا إلى أن مشروع حفر قناة السويس الجديدة يتبع الهيئة مباشرة ويموله الشعب المصري كاملا.

وأشار إلى أن القانون الخاص بالاستثمار في منطقة قناة السويس سيتم الانتهاء منه خلال 10 أيام على أقل تقدير ، موضحا أنه سيتم عمل مشروع قناة السويس للاستزراع السمكي على طول 120 كيلو مترا بجوار قناة السويس ، مؤكدا أن هذا المشروع سيحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من الاسماك ، وأوضح أن هذا المشروع سيتم إنشاؤه بالتعاون مع جامعة قناة السويس ممثلة في معهد الاستزراع السمكي وجهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة وبعض المؤسسات المصرية التي تعني بهذا المشروع.