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بالصور.. محافظ الإسكندرية يكرم أوائل الشهادة الإبتدائية

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بالصور.. محافظ الإسكندرية يكرم أوائل الشهادة الإبتدائية بالصور.. محافظ الإسكندرية يكرم أوائل الشهادة الإبتدائية

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إعتمد المستشار محمد عطا عباس ،محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإبتدائية بالمحافظة حيث بلغت نسبة النجاح 88,8%.وقام المحافظ ، ظهر اليوم الأحد ، بتكريم الطلاب الأوائل على المحافظة والذين بلغ عددهم 21 طالب وطالبة ، وذلك بمقر المجلس الشعبي المحلي ” المقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية “بحضور محمود العريني وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية وأولياء الأمور ومديري المدارس التابع لها التلاميذ الأوائل .

ووزع ” عباس” شهادات التقدير وهدايا رمزية على الطلاب الأوائل لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوقفي ، مشيرا الى أن ادارة شرق التعليمية التي تعتبر أولى الادارت التعليمية بالاسكندرية في تحقيق نسبة نجاح عالية والتي بلغت 96.6% .

ومن جانبه أشار الدكتور سمير النيلي ،مدير العلاقات العامة بالمديرية، الى ان ادارة وسط التعليمية تصدرت المراكز الخمس الأولى للتلاميذ الأوائل على المحافظة ، حيث جاءت نادين محمد حافظ مدرسة كلية النصر بنات في المركز الاول بمجموع 299.75 ، كما حصل على خالد محمد مدرسة سيدي جابر لغات بمجموع 299.65 في المركز الثاني ، ولؤي نصر زهران مدرسة النصر بنين بالشاطبي بمجموع 299.65 المركز الثالث .

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