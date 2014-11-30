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بالأرقام - باتشيكو يعيد اكتشاف محمد شعبان في الزمالك

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ماكينة عرضيات، إيجابية هجومية، نقل الفريق من الخلف للأمام .. هذا أبرز ما يميز محمد شعبان لاعب وسط الزمالك، والذي أعاده جيمي باتشيكو المدير الفني للأضواء.

شعبان لم يشارك مع الزمالك سوى في مباراة الرجاء وقدم مباراة جيدة، ثم أمام المصري وبرز على الطرف الأيمن.

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باتشيكو يعتمد على طارق حامد في قلب الملعب، على اليمين محمد شعبان، وعلى اليسار أحمد توفيق وجميعهم لديه مهاجم هجومية ودفاعية.

FilGoal.com يعرض إحصائيات شعبان مع الزمالك وما قد يضيفه للفريق..

شاهد إحصائياته:

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الأرقام وحدها قد تكون بلا معنى، ولكن لنحلل الأرقام.

شعبان تظهر تمريراته الصحيحة 25 مقابل 14 خطأ بنسبة 64 %، النسبة قد تكون ضعيفة.

ولكن بالنظر لإتجاهات تمريرات شعبان وأطوال التمريرة في الصورة التالية، تجد أنه دائما ما يمرر للأمام وهي ميزة نقل الفريق من الدفاع للهجوم.

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ويقاس قدرة لاعب الوسط على التمرير بعدد اللاعبين التي تتخطاهم التمريرة للأمام.

كما أن شعبان بات أكثر لاعبي الزمالك إرسالا للكرات العرضية، بواقع ثمانية عرضيات منهم ثلاثة بشكل صحيح، هو الرقم الأعلى حتى بين الظهيرين عمر جابر وأحمد سمير.

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فيديو اليوم السابع

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