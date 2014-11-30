شركة بتروجيت تفوز بعقد بترول جديد فى الجزائر بقيمة 89 مليون دولار

فازت شركة بتروجت بعقد بترولى جديد فى الجزائر ، ضمن مشروع تنمية حقل غاز ريحان بوسط الجزائر ، وتبلغ قيمة العقد 89 مليون دولار لصالح شركات #### RWE #### وأديسون وريبسول وسوناطراك.

وذكر تقرير تلقاه المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، من المهندس محمد شيمى رئيس الشركة ، أن العقد يمثل أحد المشروعات الجديدة التى فازت بها الشركة كإحدى شركات المقاولات المتكاملة بالشرق الأوسط وأفريقيا ويمثل نجاحاً يضاف إلى نجاحات خطتها فى طرق الأسواق الأفريقية ، وأوضح أن شركة بتروجت نجحت فى تنفيذ مشروعات بترولية فى حوالى 11 دولة عربية وأفريقية على مدار الفترة الماضية .

وأضاف أن الأعمال المسندة تشمل إنشاء معسكرات الإقامة الرئيسية والقاعدة الأمنية بحقل غاز ريحان خلال 24 شهراً من تاريخ التعاقد وكذلك تنفيذ 3 أنفاق للسيارات والقطارات بمشروع قناة السويس الجديدة .

ولفت التقرير الى أنه بعد نجاح الشركة فى تنفيذ أعمال الحفر على الناشف بمشروع قناة السويس الجديدة تم تكليف بتروجت بالمشاركة فى تنفيذ أحد المشروعات الاستراتيجية الهامة ضمن المشروع القومى لحفر قناة السويس الجديدة ، عن طريق ائتلاف مع شركة كونكورد ، حيث تقوم بتنفيذ نفقين للسيارات مكون من حارتين مروريتين ، ونفق للقطارات أسفل القناة بمنطقة شمال الإسماعيلية على عمق حوالى 48 متراً وبطول 3500 متر بالإضافة لــ 1200 متر طرق مناورة ، ومداخل ومخارج من كل جانب وذلك ضمن خطة تشمل تنفيذ 6 أنفاق جديدة تحت قناة السويس للسيارات والقطارات بمنطقتى بورسعيد والإسماعيلية بهدف تنمية منطقة القناة والمحافظات المحيطة بها وربط محافظات الدلتا بسيناء لخدمة مشروع تنمية محور قناة السويس .